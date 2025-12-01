Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Житловий ваучер на 2 млн грн: у "Дії" запускають нову програму підтримки для ветеранів-ВПО

В Україні стартує нова державна програма
В Україні стартує нова державна програма / Дія

В Україні стартує нова державна програма, спрямована на підтримку ветеранів, які були вимушені залишити свої домівки через війну. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Від 1 грудня у застосунку "Дія" можна оформити житловий ваучер вартістю 2 млн грн – сертифікат, що дає можливість придбати готове житло, інвестувати в новобудову або оформити іпотеку.

Програма доступна для тих ветеранів, які:

  • мають статус внутрішньо переміщеної особи;
  • отримали статус УБД або ОІВВ (як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення);
  • мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території;
  • не користуються державним житлом;
  • проживають на підконтрольній Україні території та не мають власного житла (крім випадків, коли є непогашена іпотека або житло в зоні активних бойових дій);
  • не отримували компенсацій у "єВідновленні" за зруйноване житло та не подавали заяв на інші житлові програми.

Ці вимоги також поширюються на членів родини – чоловіка/дружину та дітей.

Уряд підкреслює: ваучер не замінює компенсацію за зруйноване житло. Подати заяву можна без наявності документів на майно на ТОТ та без необхідності скасовувати право власності.

Процедура оформлення проста: зайдіть у застосунок "Дія" – Сервіси – Послуги для ВПО – Заява про житловий ваучер.

Фото 2 — Житловий ваучер на 2 млн грн: у "Дії" запускають нову програму підтримки для ветеранів-ВПО

Кошти за ваучером перераховуватимуться безготівково – безпосередньо продавцю або банку, що забезпечує прозорість та цільове використання. Якщо в родині кілька ветеранів-ВПО, ваучери можна об’єднувати, щоб придбати дорожче житло. 

Кілька днів тому уряд ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання компенсації за ремонти пошкодженого житла в межах програми “єВідновлення”. Відтепер подати заяву зможе один зі співвласників, а відсутність згоди інших більше не блокуватиме виплату коштів.

Нещодавно у програмі “єВідновлення” з'явилася нова можливість, якщо житло пошкодили повторно, можна подати нову заяву негайно. Більше не потрібно очікувати на завершення ремонту чи схвалення попереднього звіту.

Автор:
Тетяна Гойденко