Житловий ваучер на 2 млн грн: у "Дії" запускають нову програму підтримки для ветеранів-ВПО

В Україні стартує нова державна програма, спрямована на підтримку ветеранів, які були вимушені залишити свої домівки через війну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Від 1 грудня у застосунку "Дія" можна оформити житловий ваучер вартістю 2 млн грн – сертифікат, що дає можливість придбати готове житло, інвестувати в новобудову або оформити іпотеку.

Програма доступна для тих ветеранів, які:

мають статус внутрішньо переміщеної особи;

отримали статус УБД або ОІВВ (як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення);

мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території;

не користуються державним житлом;

проживають на підконтрольній Україні території та не мають власного житла (крім випадків, коли є непогашена іпотека або житло в зоні активних бойових дій);

не отримували компенсацій у "єВідновленні" за зруйноване житло та не подавали заяв на інші житлові програми.

Ці вимоги також поширюються на членів родини – чоловіка/дружину та дітей.

Уряд підкреслює: ваучер не замінює компенсацію за зруйноване житло. Подати заяву можна без наявності документів на майно на ТОТ та без необхідності скасовувати право власності.

Процедура оформлення проста: зайдіть у застосунок "Дія" – Сервіси – Послуги для ВПО – Заява про житловий ваучер.

Кошти за ваучером перераховуватимуться безготівково – безпосередньо продавцю або банку, що забезпечує прозорість та цільове використання. Якщо в родині кілька ветеранів-ВПО, ваучери можна об’єднувати, щоб придбати дорожче житло.

Кілька днів тому уряд ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання компенсації за ремонти пошкодженого житла в межах програми “єВідновлення”. Відтепер подати заяву зможе один зі співвласників, а відсутність згоди інших більше не блокуватиме виплату коштів.

Нещодавно у програмі “єВідновлення” з'явилася нова можливість, якщо житло пошкодили повторно, можна подати нову заяву негайно. Більше не потрібно очікувати на завершення ремонту чи схвалення попереднього звіту.