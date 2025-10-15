В Україні розробляють нову житлову програму для переселенців: що в ній

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Нова житлова програма для переселенців

Зазначається, що відомство шукає нові шляхи забезпечення оселями українців, які вимушено тікали від війни.

Наразі Мінсоцполітики працює над майбутньою програмою житла для ВПО, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

“Під час поїздки регіонами, ми спілкувалися з ВПО, які наразі проживають в санаторіях. Частина з них висловлює бажання проживати у сільській місцевості. Наразі ми напрацьовуємо варіант підтримки для громад, які б дозволили облаштувати житлові фонди у селах для проживання таких родин”, – зауважила заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Вона додала, що у планах міністерства проводити опитування серед ВПО, які наразі мешкають у місцях тимчасового розміщення, де вони хотіли б жити після місць тимчасового проживання, які можливості самодопомоги мають та чого потребують найбільше.

ВПО можуть отримати допомогу на іпотеку

10 вересня запрацювала постанова уряду про пільгове кредитування на придбання власного житла для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій у межах програми “єОселя”.

Держава покриватиме 70% першого внеску та щомісячних виплат протягом першого року, а також компенсуватиме витрати на оформлення іпотеки для:

внутрішньо переміщені особи, внесені до державної бази даних;

громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях.

Подати заявку можна через мобільний застосунок "Дія". Рішення щодо надання іпотечного кредиту ухвалює банк-партнер програми.

Нагадаємо, перший кредит за цією програмою отримала родина вимушеного переселенця з Донецька, який в 2014 році переїхав до Києва. Сім’я придбали квартиру саме на етапі будівництва, вже найближчим часом він буде введений в експлуатацію.