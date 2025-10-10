Роботодавці отримуватимуть компенсацію за ВПО шість місяців замість трьох

Уряд ухвалив рішення подовжити термін виплат компенсацій роботодавцям із прифронтових і найбільш постраждалих від війни регіонів за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відтепер компенсацію виплачуватимуть протягом шести місяців замість трьох, як було раніше.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО

Програму буде розширено для роботодавців, які здійснюють діяльність у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв наголосив, що мета змін — забезпечити довшу підтримку бізнесу в регіонах, які постраждали від війни, а також допомогти зберегти робочі місця й економічну активність. За його словами, розширення програми дозволить більшій кількості внутрішньо переміщених осіб отримати стабільну роботу.

"Програма стане більш доступною, адже ми спростили вимоги до подання заяви на компенсацію. Тепер її можна подати до центру зайнятості не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем провадження діяльності роботодавця", - підсумував він.

Нагадаємо, компенсація виплачується в розмірі мінімальної заробітної плати — наразі це 8 000 гривень — за кожну працевлаштовану особу зі статусом внутрішньо переміщеної, за яку сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Від початку дії програми вже ухвалено понад 32 тисячі рішень про надання компенсацій за працевлаштування понад 57 тисяч осіб.

Нагадаємо, виплати на проживання ВПО з найбільш вразливих категорій продовжили ще на 6 місяців — до лютого 2026 року.