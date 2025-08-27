Запланована подія 2

Новини
Виплати для ВПО продовжили ще на пів року, але змінили умови

Виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО продовжено ще на півроку

Виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з найбільш вразливих категорій продовжили ще на 6 місяців — до лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Зазначається, що відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів 26 серпня.

Кому продовжили виплати

Так, виплати продовжили людям з інвалідністю І—III групи, сімʼям з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімʼям, у складі яких лише непрацездатні особи.

Уряд запровадив і деякі зміни для тих ВПО, хто бажає отримати допомогу. Зокрема, тепер, якщо на депозитному рахунку є більш як 100 тисяч гривень, це не стане перешкодою для отримання допомоги дітям-сиротам, дітям без батьківського піклування та тим, хто тимчасово живе в родичів, знайомих, у прийомній сім’ї чи дитячому будинку сімейного типу.

Також відтепер, якщо працездатна особа, яка не має роботи, зареєструвалась у центрі зайнятості як безробітна у період 6 місяців після припинення виплати допомоги, або влаштувалась на роботу, то виплата їй допомоги поновлюється.

З 1 листопада 2023 року допомога призначається на 6 місяців на сімʼю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сімʼї з розрахунку на кожного члена родини.

Розмір виплат становить:

  • 2 тис грн - на одну дорослу особу
  • 3 тис грн - на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

Додамо, раніше Delo.ua з'ясувало, які житлові програми мають найкращі умови для внутрішньо переміщених осіб.

Автор:
Світлана Манько