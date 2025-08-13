Уряд зробив "єОселю" доступнішою для ВПО: частину платежів оплатить держава

Уряд ухвалив постанову, яка має зробити кредитування за програмою “єОселя” значно доступнішим для українців.

Держава покриватиме вагому частку першого внеску і щомісячних платежів за кредитом "єОселя".

Відповідно до постанови, розробленої Мінсоцполітики, внутрішньо переміщеним особам та особам, які проживають на прифронтових територіях, держава допомагатиме сплачувати частину першого внеску та щомісячні платежі за кредитом, повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Водночас під час отримання допомоги на погашення кредиту людина не може одночасно користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на вирішення житлового питання (допомога на проживання, субсидія на оренду житла).

Людина може розраховувати, що держава покриє за неї:

70% розміру першого внеску за кредитом у межах програми "єОселя", (але не більш як 30 відсотків вартості об’єкта нерухомості, вартість якого становить не більше 2 мільйона грн);

за кредитом у межах програми "єОселя", (але не більш як 30 відсотків вартості об’єкта нерухомості, вартість якого становить не більше 2 мільйона грн); сплату протягом першого року з дати укладення кредитного договору частини щомісячного платежу за кредитом (не більш як 70% відповідної суми щомісячного зобов’язання);

з дати укладення кредитного договору частини щомісячного платежу за кредитом (не більш як 70% відповідної суми щомісячного зобов’язання); сплату 40 тис. грн на оплату вартості послуг, разових комісій, разової комісії банку за надання кредиту, зборів (окрім держмита) та страхових платежів за кредитом.

Допомога надаватиметься за рахунок коштів держбюджету, для співфінансування за кредитом можуть бути залучені також кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, коштів місцевих бюджетів.

Тобто громада, до якої перемістились ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може за бажанням дофінансувати ще частину кредиту, який має сплачувати людина.

Допомога надаватиметься ВПО, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та перемістилися з територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ або проживають на прифронтових територіях (перелік – за посиланням).

Як ВПО отримати пільгову допомогу на іпотеку "єОселя"

Для отримання допомоги необхідно звернутись із відповідною заявою (у довільній формі) до уповноваженого банку, наголошують у пресслужбі.

Після того, як Пенсійний фонд проведе перевірку даних та прийме рішення про призначення допомоги, він перерахує на ескроу-рахунок людини, відкритий в уповноваженому банку, суму допомоги в розмірі, визначеному в договорі.

Ескроу – це рахунок для умовного зберігання коштів, перерахування допомоги здійснюється, якщо людина сплатила 30% розміру першого внеску та в подальшому своєчасно сплачуватиме щомісячні платежі за кредитом.

