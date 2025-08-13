Правительство сделало "єОселю" более доступной для ВПЛ: часть платежек оплатит государство

Правительство приняло постановление, которое должно сделать кредитование по программе "єОселя" более доступным для украинцев.

Государство будет покрывать весомую долю первого взноса и ежемесячных платежей по кредиту "єОселя".

Согласно постановлению, разработанному Минсоцполитики, внутренне перемещенным лицам и проживающим на прифронтовых территориях государство будет помогать уплачивать часть первого взноса и ежемесячные платежи по кредиту, сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

В то же время при получении пособия по погашению кредита человек не может одновременно пользоваться другими программами для ВПЛ, направленными на решение жилищного вопроса (помощь на проживание, субсидия на аренду жилья ).

Человек может рассчитывать, что государство покроет за него:

70% размера первого взноса по кредиту в рамках программы "Еселя", (но не более 30 процентов стоимости объекта недвижимости, стоимость которого составляет не более 2 миллионов грн);

по кредиту в рамках программы "Еселя", (но не более 30 процентов стоимости объекта недвижимости, стоимость которого составляет не более 2 миллионов грн); уплату в течение первого года с даты заключения кредитного договора части ежемесячного платежа по кредиту (не более 70% соответствующей суммы ежемесячного обязательства);

с даты заключения кредитного договора части ежемесячного платежа по кредиту (не более 70% соответствующей суммы ежемесячного обязательства); уплату 40 тыс. грн на оплату стоимости услуг, разовых комиссий, разовой комиссии банка за предоставление кредита, сборов (кроме госпошлины) и страховых платежей по кредиту.

Помощь будет предоставляться за счет средств госбюджета, для софинансирования по кредиту могут быть также привлечены средства международной технической помощи, благотворительной помощи, средств местных бюджетов.

То есть община, в которую переместились ВПЛ и которая заинтересована в сохранении специалистов, может по желанию дофинансировать еще часть кредита, который должен платить человек.

Помощь будет предоставляться ВПЛ, состоящим на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и переместившихся с территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ или проживающих на прифронтовых территориях (перечень – по ссылке).

Как ВПЛ получить льготную помощь на ипотеку "єОселя"

Для получения помощи необходимо обратиться с соответствующим заявлением (в произвольной форме) в уполномоченный банк, отмечают в пресс-службе.

После того, как Пенсионный фонд проведет проверку данных и примет решение о назначении помощи, он перечислит на эскроу-счет человека, открытый в уполномоченном банке, сумму пособия в размере, определенном в договоре.

Эскроу – это счет для условного хранения средств, перечисление пособия осуществляется, если человек уплатил 30% размера первого взноса и в дальнейшем будет своевременно уплачивать ежемесячные платежи по кредиту.

