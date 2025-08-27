Выплаты для ВПЛ продлили еще на полгода, но изменили условия

Выплаты на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из наиболее уязвимых категорий продлили еще на 6 месяцев — до февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство социальной политики.

Отмечается, что соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 26 августа.

Кому продолжили выплаты

Так, выплаты продлили людям с инвалидностью I-III группы, семьям с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семьям, в составе которых только нетрудоспособные лица.

Правительство ввело и некоторые изменения для тех ВПЛ, желающих получить помощь. В частности, теперь, если на депозитном счете более 100 тысяч гривен, это не станет препятствием для получения помощи детям-сиротам, детям без родительской опеки и тем, кто временно живет у родственников, знакомых, в приемной семье или детском доме семейного типа.

Также отныне, если трудоспособное лицо, не имеющее работы, зарегистрировалось в центре занятости как безработное в период 6 месяцев после прекращения выплаты пособия или устроилось на работу, то выплата ему пособия возобновляется.

С 1 ноября 2023 года пособие назначается на 6 месяцев на семью, впервые обратившуюся за назначением помощи, и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого члена семьи.

Размер выплат составляет:

2 тыс грн - на одного взрослого человека

3 тыс грн – на одного ребенка или человека с инвалидностью-ВПЛ.

