Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Выплаты для ВПЛ продлили еще на полгода, но изменили условия

гривна
Выплаты на проживание для наиболее уязвимых категорий ВПЛ продлены еще на полгода

Выплаты на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из наиболее уязвимых категорий продлили еще на 6 месяцев — до февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   Министерство социальной политики.

Отмечается, что соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 26 августа.

Кому продолжили выплаты

Так, выплаты продлили людям с инвалидностью I-III группы, семьям с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семьям, в составе которых только нетрудоспособные лица.

Правительство ввело и некоторые изменения для тех ВПЛ, желающих получить помощь. В частности, теперь, если на депозитном счете более 100 тысяч гривен, это не станет препятствием для получения помощи детям-сиротам, детям без родительской опеки и тем, кто временно живет у родственников, знакомых, в приемной семье или детском доме семейного типа.

Также отныне, если трудоспособное лицо, не имеющее работы, зарегистрировалось в центре занятости как безработное в период 6 месяцев после прекращения выплаты пособия или устроилось на работу, то выплата ему пособия возобновляется.

С 1 ноября 2023 года пособие назначается на 6 месяцев на семью, впервые обратившуюся за назначением помощи, и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого члена семьи.

Размер выплат составляет:

  • 2 тыс грн - на одного взрослого человека
  • 3 тыс грн – на одного ребенка или человека с инвалидностью-ВПЛ.

Ранее Delo.ua выяснило, какие жилищные программы имеют лучшие условия для внутренне перемещенных лиц.

Автор:
Светлана Манько