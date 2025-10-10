Запланована подія 2

Работодатели будут получать компенсацию за ВПЛ шесть месяцев вместо трех

Кабмин изменил правила поддержки работодателей, трудоустраивающих ВПЛ / Pexels

Правительство приняло решение продлить срок выплат компенсаций работодателям из прифронтовых и наиболее пострадавших от войны регионов за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь компенсацию будут выплачивать в течение шести месяцев вместо трех, как было раньше.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ

Программа будет расширена для работодателей, осуществляющих деятельность в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что цель изменений — обеспечить более долгую поддержку бизнеса в пострадавших от войны регионах, а также помочь сохранить рабочие места и экономическую активность. По его словам, расширение программы позволит большему числу внутренне перемещенных лиц получить стабильную работу.

"Программа станет более доступной, ведь мы упростили требования к подаче заявления на компенсацию. Теперь ее можно подать в центр занятости не только по юридическому адресу предприятия, но и по месту осуществления деятельности работодателя", - подытожил он.

Напомним, компенсация выплачивается в размере минимальной заработной платы - сейчас это 8 000 гривен - за каждое трудоустроенное лицо со статусом внутренне перемещенного, за которое уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).

С начала действия программы уже принято более 32 тысяч решений о предоставлении компенсаций за трудоустройство более 57 тысяч человек.

Напомним, выплаты на проживание ВПЛ по наиболее уязвимым категориям продлили еще на 6 месяцев - до февраля 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько