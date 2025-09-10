ВПО можуть отримати допомогу на іпотеку "єОселя": набула чинності постанова уряду

10 вересня 2025 року набула чинності постанова уряду про розширення можливостей державної іпотечної програми “єОселя”. Відсьогодні внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях, зможуть отримати додаткову підтримку при купівлі житла. Держава покриватиме 70% першого внеску та щомісячних виплат протягом першого року, а також компенсуватиме витрати на оформлення іпотеки.

Про це пише Delo.ua.

Які умови:

відшкодування до 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла);

до 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування;

до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат — комісій, зборів і страхових платежів.

Обмеження щодо житла:

Максимальна вартість — до 2 млн грн.

Враховується вік об’єкта:

- для ВПО:

у Києві та обласних центрах — не старше 10 років,

в інших населених пунктах — не старше 20 років;

- для жителів прифронтових територій діють чинні правила програми:

на прифронтових територіях — до 10 років,

при купівлі поза межами таких територій — до 3 років.

Хто може скористатися:

внутрішньо переміщені особи, внесені до державної бази даних;

громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях.

Подати заявку можна через мобільний застосунок "Дія". Рішення щодо надання іпотечного кредиту ухвалює банк-партнер програми.

Водночас під час отримання допомоги на погашення кредиту людина не може одночасно користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на вирішення житлового питання (допомога на проживання, субсидія на оренду житла).

Нагадаємо, мобілізовані військовослужбовці Збройних сил України вже цієї осені зможуть скористатися пільговою іпотекою під 3% річних.

Раніше Delo.ua писало про нову стратегію розвитку "єОселі", де передбачаються масштабні зміни. Серед ключових новацій - зменшення вартості субсидії і посилення вимог до наявності житла. Також планується зменшити перший внесок для претендентів та обмежити максимальну площу житла у кредит.