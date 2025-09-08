Запланована подія 2

Держпрограма "єОселя": від початку року українці отримали пільгових іпотек на 8,7 млрд грн

новобудова
Українці активно користуються програмою "єОселя". / Freepik

Державна програма "єОселя" продовжує активно допомагати українцям у придбанні житла. З початку 2025 року вже 4 745 українців скористалися пільговою іпотекою, отримавши кредити на загальну суму 8,7 млрд грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Лише за минулий тиждень було видано 150 кредитів на суму 292 млн грн.

Кредити під 3% річних отримали представники пріоритетних професій:

  • 64 військовослужбовці та працівники сектору безпеки; 
  • 9 медиків; 
  • 5 педагогів; 
  • 6 науковців.

Кредити під 7% річних отримали:

  • 46 українців, які не мають власного житла; 
  • 13 внутрішньо переміщених осіб (ВПО); 
  • 7 ветеранів.

Найбільшу кількість кредитів було видано в:

  • Київській області (42);
  • місті Києві (41);
  • Львівській області (13);
  • Івано-Франківській області (12).

За типом нерухомості, більшість кредитів — 102 — були надані на первинне житло, з яких 23 об'єкти ще перебувають на стадії будівництва. Ще 48 кредитів українці використали для придбання житла на вторинному ринку.

Загалом, від старту програми в жовтні 2022 року було видано 19 585 кредитів на суму 32,8 млрд грн.

Довідково

Програма "єОселя" є частиною державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку вітчизняного виробництва та стимулювання економіки. У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

Нагадаємо, кожен четвертий кредит за "єОселею" дається на житло, яке ще будується.

Автор:
Тетяна Ковальчук