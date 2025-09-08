- Категорія
Держпрограма "єОселя": від початку року українці отримали пільгових іпотек на 8,7 млрд грн
Державна програма "єОселя" продовжує активно допомагати українцям у придбанні житла. З початку 2025 року вже 4 745 українців скористалися пільговою іпотекою, отримавши кредити на загальну суму 8,7 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Лише за минулий тиждень було видано 150 кредитів на суму 292 млн грн.
Кредити під 3% річних отримали представники пріоритетних професій:
- 64 військовослужбовці та працівники сектору безпеки;
- 9 медиків;
- 5 педагогів;
- 6 науковців.
Кредити під 7% річних отримали:
- 46 українців, які не мають власного житла;
- 13 внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- 7 ветеранів.
Найбільшу кількість кредитів було видано в:
- Київській області (42);
-
місті Києві (41);
- Львівській області (13);
- Івано-Франківській області (12).
За типом нерухомості, більшість кредитів — 102 — були надані на первинне житло, з яких 23 об'єкти ще перебувають на стадії будівництва. Ще 48 кредитів українці використали для придбання житла на вторинному ринку.
Загалом, від старту програми в жовтні 2022 року було видано 19 585 кредитів на суму 32,8 млрд грн.
Довідково
Програма "єОселя" є частиною державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку вітчизняного виробництва та стимулювання економіки. У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.
Нагадаємо, кожен четвертий кредит за "єОселею" дається на житло, яке ще будується.