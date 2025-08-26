"єОселя": "Укрфінжитло" оприлюднило плани фінансування держпрограми до 2030 року

До 2030 року Українська фінансова житлова компанія ("Укрфінжитло") планує видати до 170 тис. іпотечних кредитів на загальну суму до 270 млрд гривень.

Такі цифри станом на 19 серпня компанія "Укрфінжитло" оприлюднила для журналістів і опублікувала на своєму вебсайті, повідомляє Delo.ua.

"єОселя" – результати на кінець літа 2025

Станом на 19 серпня Українська фінансова житлова компанія видала 19 046 кредитів на загальну суму 31,809 млрд гривень, прокредитувавши придбання понад 1,15 млн кв.м житла. За даними компанії, NPL (частка необслуговуваних кредитів в загальному портфелі виданих позик) складає 0%.

Із загальної кількості тих, хто придбав житло за програмою "єОселя", 9 717 осіб – військові та силовики; 1 471 особа – медики; 1 451 особа – педагоги; 387 – науковці; 433 – ветерани; 761 особа – ВПО; 4 826 – інші категорії осіб.

Програмою охоплено 12 103 дітей. Середній вік позичальника наразі складає 35 років. Загальна площа отриманої на одного члена сім’ї нерухомості складає 29,2 кв.м. Середньомісячний дохід позичальника складає 40 тис. гривень.

8% об’єктів нерухомості придбано на первинному ринку, 30% – у забудовників, 62% – на вторинному ринку житла.

"єОселя" — плани на найближчий період

З 10 вересня 2025 року заплановано запровадження додаткової адресної компенсації для ВПО та громадян з прифронтових територій.

Протягом вересня-жовтня заплановано так звану перекалібровку параметрів "єОселя" в сторону вищої соціальної адресності.

В січні 2026 року планується запровадження спеціальних умов програми для молодих сімей з дітьми.

В 2026 році має бути запущена модель компенсації процентної ставки за кредитами за рахунок фінансових можливостей компанії "Укрфінжитло" спільно зі Світовим банком.

Фінансування "єОселі" в 2025-2026

В 2025 році фінансовий ресурс програми має скласти 20 млрд гривень. При цьому 4 млрд гривень понад зазначену суму "Укрфінжитло" має заплатити за обслуговування отриманих для видачі іпотечних кредитів боргових коштів (плата за процентами).

В 2026 році фінансовий ресурс програми запланований в обсязі 30 млрд гривень, платежі за процентами – 6 млрд гривень.

Дорожня карта фінансування

Дорожня карта фінансування програми "єОселя" до 2030 року виглядає наступним чином.

По-перше, це державне фінансування з фіскальних джерел (тобто, з держбюджету).

По-друге, це фінансування від МФО та під гарантії МФО. Мається на увазі – фінансування від міжнародних фінансових організацій для запуску компенсаційної фінансової моделі іпотечного кредитування та залучення гарантій на суму до $1 млрд для фінансування "єОселя" банками з іноземним капіталом.

Також планується фінансування від міжнародних комерційних банків та фінансування від банківських синдикатів.

Фінансування з боку банків з іноземним капіталом передбачає двосторонні гривневі кредити під забезпечення гарантіями міжнародних фінансових організацій.

Ці джерела фінансування мають бути реалізовані протягом 2026-2027 років.

Починаючи з 2027 року, і до 2030-го, планується залучення коштів для фінансування програми "єОселя" на ринках капіталу. Це передбачає, зокрема, приватні розміщення, випуск облігацій з покриттям, сек’юритизацію та емісію євробондів.

Як "Укрфінжитло" бачить себе в 2029 році

В 2029 році Українська фінансова житлова компанія планує стати єдиним оператором державних житлових програм в Україні з капіталізацією в 200 млрд гривень і фінансуванням з державного бюджету в обсязі 0 гривень.

Кредитний портфель компанії має складати 190-270 млрд гривень. За ці гроші має бути прокредитовано 120-170 тис. об’єктів нерухомості.

Компанія планує здійснювати тестові викупи іпотечних портфелів, згенерованих банками (без прямого фінансування іпотеки).

Нагадаємо, мобілізовані військовослужбовці Збройних сил України вже цієї осені зможуть скористатися пільговою іпотекою під 3% річних.

Програма "єОселя" діє в Україні з жовтня 2022 року. Станом на 22 серпня 2025 року нею скористалися 19 119 родин, а загальна сума виданих кредитів перевищила 31,9 млрд грн.

Пільгову іпотеку під 3% річних можуть отримати військовослужбовці-контрактники, працівники сектору безпеки та оборони, медики, педагоги та науковці; під 7% – ветерани, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають житла понад нормативну площу.

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.