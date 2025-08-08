Якщо ставка іпотечного кредиту вища за 9% річних, то іпотека практично не розвивається – керівник ОТП Банку

Розвиток іпотечного кредитування значною мірою залежить від двох основних факторів: відсоткової ставки за кредитами та рівня прозорості ринку забудовників.

Про це розказав в інтерв’ю для Delo.ua голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

Яка ситуація з іпотекою в Україні

За його словами, наразі в Україні практично немає ринку іпотечного банківського кредитування.

"У нас зараз немає іпотеки – 0,37 – 0,4% від ВВП. І весь цей портфель на свій баланс має викупити Українська фінансова житлова компанія (Укрфінжитло). Комерційної банківської ж іпотеки практично немає – Укрфінжитло займає 80% ринку", – говорить Мудрий.

Він стверджує, що існують два основні фактори, які впливають на розвиток іпотеки: ціна кредитів для позичальників і прозорість ринку забудовників.

"Згідно з нашим дослідженням, якщо ставка за іпотечним кредитом вища за 9% річних, то іпотека практично не розвивається. Потрібно знайти варіанти, як досягти такого рівня ставок", – констатує співрозмовник Delo.ua.

Чи готові банки видавати пільгову іпотеку

Перший гарний приклад доступної іпотеки, нагадує банкір, – державна програма "єОселя". Укрфінжитло, яке є оператором цієї програми, наразі хоче залучити до її фінансування якомога більше міжнародних донорів, щоб збільшити спроможності видавати іпотечні кредити.

З іншого боку, запевняє Мудрий, банки також готові видавати субсидійовану іпотеку, з частковою компенсацією процентної ставки за рахунок власних коштів. Джерелом коштів для компенсації можуть бути фонди міжнародних партнерів.

