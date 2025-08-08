Если ставка ипотечного кредита выше 9% годовых, то ипотека практически не развивается – руководитель ОТП Банка

Развитие ипотечного кредитования во многом зависит от двух основных факторов: процентной ставки по кредитам и уровня прозрачности рынка застройщиков.

Об этом рассказал в интервью для Delo.ua глава правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

Какая ситуация с ипотекой в Украине

По словам Мудрого, в настоящее время в Украине практически нет рынка ипотечного банковского кредитования.

"У нас сейчас нет ипотеки – 0,37 – 0,4% от ВВП. И весь этот портфель на свой баланс должна выкупить Украинская финансовая жилищная компания (Укрфинжилье). Коммерческой банковской же ипотеки практически нет – Укрфинжилье занимает 80% рынка", – говорит Мудрый.

Он утверждает, что существуют два основных фактора, влияющих на развитие ипотеки: стоимость кредитов для заемщиков и прозрачность рынка застройщиков.

"Согласно нашему исследованию, если ставка по ипотечному кредиту выше 9% годовых, то ипотека практически не развивается. Нужно найти варианты, как достичь такого уровня ставок", – констатирует собеседник Delo.ua.

Готовы ли банки выдавать льготную ипотеку

Первый хороший пример доступной ипотеки, напоминает банкир, – государственная программа "єОселя". Укрфинжилье, являющееся оператором этой программы, сейчас хочет привлечь к ее финансированию как можно больше международных доноров, чтобы увеличить возможности выдавать ипотечные кредиты.

С другой стороны, уверяет Мудрый, банки также готовы выдавать субсидированную ипотеку с частичной компенсацией процентной ставки за счет собственных средств. Источником средств для компенсации могут являться фонды международных партнеров.

Ранее Delo.ua писало о новой стратегии развития "єОселя", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и ужесточение требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.

В то же время стало известно, что ипотека "єОселя" обвалилась на вторичном рынке жилья и это повлияло на выдачу кредитов.

Также сообщалось о том, что в региональном разрезе от выдачи ипотечных кредитов больше всего выигрывает только один регион.

Почему банки в Украине львиную часть доходов получают не от кредитования, когда в нашей стране наконец-то появится массовая ипотека, почему в Европе полно украинцев на элитных авто, что тормозит финансирование прифронтовых регионов, почему никто не покупает украинские государственные банки и как (не) угрожают классическим банкам современные финтехпроекты и большие маркетплейсы, – читайте в полной версии интервью главы правления ОТП Банка Владимира Мудрого для Delo.ua.