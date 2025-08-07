Глава ОТП Банка о том, почему бизнес не берет кредиты, а венгры не покупают украинские госбанки

Почему банки в Украине львиную часть доходов получают не от кредитования, когда в нашей стране наконец-то появится массовая ипотека, почему в Европе полно украинцев на элитных авто, что тормозит финансирование прифронтовых регионов, почему никто не покупает украинские государственные банки и как (не) угрожают классическим банкам современные финтехпроекты и крупные маркетплейсы, — читайте в интервью главы правления ОТП Банка Владимира Мудрого для Delo.ua.

О кредитовании

Как чувствует себя ОТП Банк на четвёртом году войны? Что изменилось в банке с начала полномасштабной войны? С какими результатами планируете окончить 2025 год?

— По всем показателям – капиталу, ликвидности, устойчивости – у нас все выглядит достаточно хорошо. Собственный капитал – более 22 млрд грн, активы – 120 млрд грн. В настоящее время завершили оценку качества активов по новой методологии НБУ. Ждем подтверждения результатов оценки Национальным банком о том, что не требуется докапитализация или пересмотр возможностей ОТП Банка. Как результат – планируем расти на рынке и увеличивать количество клиентов.

Каково соотношение доходов банка (до налогообложения) от кредитования и от вложений в ОВГЗ и депсертификаты НБУ по результатам 2024 года? Какая динамика по сравнению с 2023-м? Какие планы?

— В 2024 году по сравнению с 2023 кредитный портфель ОТП Банка в корпоративном сегменте вырос на 25%. Это был самый высокий прирост среди банков с иностранным капиталом. Прирост в ритейле составил более 34%. Общая доля доходов от кредитования растет, сейчас она приближается к 40% от общего объема доходов банка.

А что дало банку другие 60% доходов?

— 60% – это результат транзакционного бизнеса и управления ликвидностью. С облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) ситуация требует дополнительного пояснения. Когда в 2022-2023 годах не хватало средств для финансирования дефицита государственного бюджета, были большие дискуссии: "Почему банки мало вкладывают в ОВГЗ?". Были введены многие стимулы, в том числе бенчмарк-ОВГЗ, которые засчитываются как обязательные резервы для банков.

А теперь вопрос: если банки вкладываются в ОВГЗ и это необходимо для финансирования армии, то кому выгодно обвинять банки в том, что они недостаточно кредитуют экономику? Надо все-таки учитывать, что во время войны финансирование армии является приоритетной задачей.

Верите ли вы в то, что в 2025 году к банкам не будет применено требование (возможно "задним числом") по уплате налога на доходы по повышенной ставке в 50%, как это было два последних года?

— Есть официальные заявления должностных лиц.

В прошлый раз тоже были аналогичные заявления.

— В настоящее время ОТП Банк в своих планах ориентируется на то, что налоговая ставка будет на уровне 25%.

На что планируете потратить "сэкономленные" деньги? О каких суммах идет речь?

— 25% – это самая высокая ставка налогообложения прибыли в экономике. Прибыль после уплаты налогов в мирное время была бы направлена на выплату дивидендов. Сейчас в любом другом секторе экономики, кроме банковского, компании имеют возможность выплачивать дивиденды своим акционерам. В банковской системе дивиденды могут выплачиваться только в том случае, если они идут напрямую в государственный бюджет.

Соответственно, часть "сэкономленных" средств уже сейчас "включилась" в конкуренцию за клиентов, часть – направляется на кредитование, и еще часть размещается в ОВГЗ. Недавно Министерство финансов опубликовало рейтинг первичных дилеров по объему покупки ОВГЗ за I полугодие – ОТП Банк в нем на третьем месте (в списке есть и государственные, и частные банки). Среди банковских учреждений с частным капиталом мы на первой строчке. Выросли и инвестиции наших клиентов – физических лиц в ценные бумаги – почти 7 млрд грн в эквиваленте в I полугодии 2025 года.

Что сейчас больше всего мешает кредитованию экономики?

— Основной фактор – война. Имеем очень ослабленный спрос на кредитование от реального бизнеса.

Вместе с тем есть два основных типа неудовлетворенных запросов на кредиты. Первый тип – крупные проекты, условно финансирование ветровых электростанций, где речь идет о десятках миллионов долларов. Второй тип – бизнесы, работающие на прифронтовых территориях. Очень часто оценка их залога и потенциальные риски его разрушения не позволяют таким бизнесам брать кредиты.

Что банки делают в ответ? Под крупные проекты сейчас есть первые примеры консорциумного кредитования – Укргазбанк, Ощадбанк и ПУМБ объединились для финансирования энергетического объекта ДТЭК. Что касается кредитования прифронтовых территорий – прежде всего должен быть принят закон о страховании военных рисков.

В чем основная проблема финансирования крупных проектов? Денег же у банков достаточно.

— Речь идет о больших суммах. У каждого банка есть лимиты на одного заемщика. С одной стороны, у банков много ликвидности, с другой – капиталы банков не столь велики, чтобы кредитовать масштабные инфраструктурные проекты.

О каких суммах идет речь?

— Десятки миллионов долларов. Но в целом портфель гривневых корпоративных кредитов растет – годовые темпы в апреле достигли почти 29%. Доля малого и среднего бизнеса в общем корпоративном кредитном портфеле банков Украины – 60%. Это свидетельствует о том, что кредитование крупного бизнеса имеет большой потенциал (после снижения военных рисков).

Правильно ли я понимаю, что банковская система до сих пор (четвертый год от начала полномасштабной войны) пытается найти варианты кредитования прифронтовых территорий? Может ли вообще быть найдено какое-либо решение относительно кредитования этих регионов?

— Я думаю – да. При сотрудничестве с государством. Если проблема столь существенна, то включаются государственные механизмы и находятся решения, включая государственные гарантии.

Здесь вопрос в другом – налицо нарратив, что банки не кредитуют. Но когда мы говорим о том, что кредитный бизнес банка растет на 30% в год, то что это значит: мы кредитуем или нет? Другой пример: 18 млрд грн кредитов, выданных банками на энергетические проекты.

Соотношение банковских кредитов к ВВП в Украине сократилось с 19,2% в конце 2022 года до 15,1% в 2023 году и до 12% в 2024 году. А, например, у лидера по этому показателю в ЕС – Франции – это соотношение составляет 213%. Каким видите оптимальный показатель кредитования экономики Украины?

— Эту цифру – относительно объемов кредитования к ВВП – недавно обнародовали сами банкиры. Но эта цифра – результат подсчета по формуле деления, где в числителе находится объем кредитования экономики, а в знаменателе – объем ВВП. Давайте посмотрим структуру ВВП Украины – как она меняется с 2021 года. Мы можем констатировать увеличение доли государства в ВВП. Итак, если доля государства в ВВП растет, а банки кредитуют государство за счет ОВГЗ, то не означает ли это увеличение проникновения кредитования в ВВП?

Есть еще другой показатель – доля ликвидности банковской системы в ВВП. Согласно этому показателю, банки в Украине направляют на кредитование 53% своей депозитной базы. К примеру, в Польше этот показатель составляет 56%, а в Венгрии – 58%.

Да, было и больше. В 2021 году 86% полученных на депозиты средств украинские банки раздавали в виде кредитов. С другой стороны, у нас на данный момент нет ипотеки – 0,37 – 0,4% от ВВП. И весь этот портфель на свой баланс должна выкупить Украинская финансовая жилищная компания (Укрфинжилье). Коммерческой банковской же ипотеки практически нет – Укрфинжилье занимает 80% рынка.

Что касается ипотеки – ее почти не было и до войны. Почему я сейчас должен быть оптимистом относительно ипотеки?

— Есть два основных фактора, влияющих на развитие ипотеки: цена и прозрачность рынка застройщиков. Согласно нашему исследованию, если ставка по ипотечному кредиту выше 9% годовых, то ипотека практически не развивается. Нужно найти варианты, как добиться такого уровня ставок.

Первый хороший пример доступной ипотеки – государственная программа "єОселя". Укрфинжилье, являющееся оператором этой программы, сейчас хочет привлечь к ее финансированию как можно больше международных доноров, чтобы увеличить возможности выдавать ипотечные кредиты.

С другой стороны, банки также готовы выдавать субсидированную ипотеку с частичной компенсацией процентной ставки за счет собственных средств. Источником средств для компенсации могут являться фонды международных партнеров.

А зачем это международным партнерам? Как их заинтересовать?

— В мире есть организации, которые помогают находящимся в тяжелой ситуации экономикам. К примеру, сейчас в ОТП Банке действует программа от ЕБРР – мы предлагаем кредиты с возможностью частичной компенсации их суммы, если предприятия вкладывают средства в "зеленые" технологии или энергоэффективную технику. Донором грантовых средств по программе выступает Европейский Союз в рамках инициативы EU4Business. Размер кэшбека может достигать от 10 до 30% от профинансированной стоимости.

Международные организации на этом ничего не заработают, но это стимулирует переход на более "зеленую" экономику, что имеет долгосрочный положительный эффект для всех экономических акторов. Так же любые средства, приходящие сейчас от международных партнеров, включают требования по стандартам устойчивого развития, так называемым ESG.

Есть ли у вас программы финансирования восстановления объектов, разрушенных в результате военных действий? Какие планы?

— Все, что у нас работает, это проекты в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией. Эти программы нацелены в большей степени на релоцированный и ветеранский бизнес, программы стимулирования бизнесов, начатых женщинами. Но какой-то всеобъемлющей программы восстановления нет.

О развитии бизнеса и конкурентах

Создается впечатление, что с начала войны украинцы начали покупать больше дорогих авто. Так ли это? Что будет дальше с автокредитованием?

— Есть несколько аспектов этого вопроса. Совокупно авторынок в Украине уменьшился – на 34% с 2021 по 2024 год. В то время как рынок премиального сегмента почти не изменился в объеме. Люди не стали богаче жить и больше покупать дорогих авто. Но на фоне общего уменьшения объема авторынка доля премиальных машин увеличилась.

Мы живем в Киеве, куда сейчас переехало очень много людей из других регионов. Если люди переезжают в Киев или Львов, то это уже свидетельствует о том, что у них есть средства для этого. Отсюда и соответствующее впечатление, потому что эти люди более состоятельны.

Более того, многие дорогие машины на украинских номерах появились в европейских столицах, например, в Варшаве. Иногда люди их покупают в Украине за гривну, чтобы использовать за границей.

А для чего?

— Таким образом украинцы получают актив для использования за рубежом, рассчитываясь в гривне.

Есть еще одна ощутимая тенденция. Рынок новых автомобилей сузился, в то время как рынок авто с пробегом увеличился.

Фокус ОТП Банка – на кредитовании автомобилей с пробегом. Это более массовый сегмент, поскольку автомобиль сейчас – это уже не роскошь, а способ обеспечения безопасности.

Вы стали технологическим партнером для финкомпаний RozetkaPay и NovaPay. Расскажите, какой здесь бизнес?

— Так или иначе финансовые компании должны иметь обслуживающий банк, который проводит клиринг их расчетов. ОТП Банк является основным банком-партнером этих компаний. Мы искали новые пути, как запустить правильный диджитальный продукт, соответствующий значительному сегменту рынка. И мне кажется, что это было верным решением – быть клиринговым банком – партнером RozetkaPay и NovaPay.

Что мы даем этим компаниям? В первую очередь это стабильность и надежность банка с иностранным капиталом. Плюс – предоставляем высокотехнологичное диджитальное решение, удовлетворяющее их по скорости обработки платежей, нагрузке и т.д.

То есть вы проводите их платежи, а они забирают ваших клиентов?

— Во всяком случае от того, что ОТП Банк не будет проводить их платежи, они не остановятся. При этом мы как банк конкурируем с ними за клиентов.

Говоря об иностранных финтехпроектах, таких как Revolut, мы должны понимать: если мы идем в Европу, то рано или поздно Revolut будет в Украине. Но также каждый из украинских банков должен иметь право выходить на рынки Европы и запускать там свои финтех решения.

Зная, насколько украинские банки более технологично продвинуты, чем европейские, это должно дать украинским банковским учреждениям высокий потенциал для развития.

А ждут ли в Европе наши финтехпроекты?

— Это будет достаточно жесткая конкуренция.

Но, возвращаясь к вопросу конкуренции за клиента в Украине, стоит отметить, что основными нашими конкурентами являются банки, а не маркетплейсы. Согласно стратегии на 2025 год, по кредитному портфелю ОТП Банк должен вырасти больше, чем другие банки с иностранным капиталом.

О приватизации госбанков

Будущее появление почтового банка – насколько это оправдано, по вашему мнению?

— Создание банка, которому будут предоставлены определенные преференции для обслуживания клиентов на прифронтовых территориях, в сельской местности, людей с инвалидностью, – это огромный плюс.

Вопрос, который меня беспокоит – это еще один государственный банк. Если такой банк действительно нужен, давайте его создавать. Но, может быть, в таком случае стоит запустить приватизацию другого государственного банка?

Какого?

— Это должны решать акционеры.

Еще в конце января 2024 замминистра финансов Юрий Драганчук заявлял, что правительство готовится к продаже двух государственных банков, на которые уже якобы тогда были потенциальные покупатели. Речь шла вроде бы об Укргазбанке и Сенс Банке. Известно, что ОТП Банк рассматривал возможность участия в приватизации государственного банка. Рассматривает ли сейчас ОТП такую возможность?

— Сейчас мы не рассматриваем такую возможность, поскольку заявленные в свое время таймлайны просрочены. Кроме того, было уже не одно интервью со стороны официальных лиц о том, что в ближайшее время приватизации не будет.

Возможно, на банковском рынке есть непубличная информация о возможной подготовке к приватизации какого-нибудь госбанка?

— Я ничего подобного не слышал. Думаю, что существует определенное предостережение по поводу того, какой может быть реальная цена банка и сколько инвесторов могут этим заинтересоваться.

Мне кажется, что "лакмусовой бумажкой" будет IPO, которое запланировал "Киевстар" в Нью-Йорке. Это продемонстрирует реальное отношение инвесторов к Украине и даст понимание, как формируется цена и сколько инвесторы готовы платить за украинский прибыльный актив.

Но еще год назад вы рассматривали возможность участия в приватизации госбанка?

— OTP Group постоянно покупает и находится в поиске объектов для покупки на разных рынках. На собрании акционеров в 2023 году президент группы заявил, что как только в Украине начнется приватизация, OTP готова быть частью этого процесса.