Кредитный оптимизм: банки прогнозируют рост спроса и улучшение заемщиков

Украинские банки демонстрируют растущий оптимизм по развитию кредитования. Во втором квартале 2025 года зафиксировано увеличение спроса как со стороны бизнеса, так и населения, а впервые за год финучреждения прогнозируют улучшение качества ссуд.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на опрос об условиях банковского кредитования, проведенный Национальным банком Украины.

Спрос на кредиты бизнеса и населения растет

Согласно результатам опроса, во втором квартале 2025 года возросла активность на рынке кредитования бизнеса. Особенно заметно повышение спроса на долгосрочные ссуды и кредиты для крупных компаний — впервые с начала полномасштабного вторжения. Банки также прогнозируют дальнейший рост спроса на все типы бизнес-кредитов в третьем квартале.

Со стороны населения также зафиксирован рост спроса как на ипотечные, так и потребительские кредиты. Финучреждения ожидают сохранения этой динамики в ближайшее время.

Большинство банков оценивают долговую нагрузку бизнеса как умеренную. В то же время, несколько уменьшилось количество финучреждений, которые считают уровень закредитованности домохозяйств низким.

Впервые с третьего квартала 2024 года банки смягчили кредитные стандарты для бизнеса, в частности, из-за роста конкуренции на рынке. Кредитные условия для населения остаются более лояльными уже пятый квартал подряд. На потребительском рынке ключевым фактором остается конкуренция между банками и небанковскими учреждениями, а на ипотечном улучшение перспектив рынка недвижимости.

Банки планируют и дальше смягчать кредитные стандарты как для бизнеса, так и для населения. Во втором квартале вырос уровень одобрения кредитных заявок для обоих сегментов. В частности, ослаблены требования к залогу по ипотеке, а также увеличены суммы потребительских кредитов.

В то же время, финучреждения зафиксировали рост кредитного риска и определенное повышение операционного риска. Валютный риск впервые за два года не усилился. Однако в третьем квартале банки ожидают роста валютного, кредитного и риска ликвидности.

Напомним, за шесть месяцев 2025 года бизнес получил 13 970 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 44,3 млрд гривен.