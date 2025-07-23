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Кредитный оптимизм: банки прогнозируют рост спроса и улучшение заемщиков

кредиты, доступные кредиты, бизнес.
Финучреждения видят тренд на улучшение кредитного качества

Украинские банки демонстрируют растущий оптимизм по развитию кредитования. Во втором квартале 2025 года зафиксировано увеличение спроса как со стороны бизнеса, так и населения, а впервые за год финучреждения прогнозируют улучшение качества ссуд.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на опрос об условиях банковского кредитования, проведенный Национальным банком Украины.

Спрос на кредиты бизнеса и населения растет

Согласно результатам опроса, во втором квартале 2025 года возросла активность на рынке кредитования бизнеса. Особенно заметно повышение спроса на долгосрочные ссуды и кредиты для крупных компаний — впервые с начала полномасштабного вторжения. Банки также прогнозируют дальнейший рост спроса на все типы бизнес-кредитов в третьем квартале.

Со стороны населения также зафиксирован рост спроса как на ипотечные, так и потребительские кредиты. Финучреждения ожидают сохранения этой динамики в ближайшее время.

Большинство банков оценивают долговую нагрузку бизнеса как умеренную. В то же время, несколько уменьшилось количество финучреждений, которые считают уровень закредитованности домохозяйств низким.

Впервые с третьего квартала 2024 года банки смягчили кредитные стандарты для бизнеса, в частности, из-за роста конкуренции на рынке. Кредитные условия для населения остаются более лояльными уже пятый квартал подряд. На потребительском рынке ключевым фактором остается конкуренция между банками и небанковскими учреждениями, а на ипотечном улучшение перспектив рынка недвижимости.

Банки планируют и дальше смягчать кредитные стандарты как для бизнеса, так и для населения. Во втором квартале вырос уровень одобрения кредитных заявок для обоих сегментов. В частности, ослаблены требования к залогу по ипотеке, а также увеличены суммы потребительских кредитов.

В то же время, финучреждения зафиксировали рост кредитного риска и определенное повышение операционного риска. Валютный риск впервые за два года не усилился. Однако в третьем квартале банки ожидают роста валютного, кредитного и риска ликвидности.

Напомним, за шесть месяцев 2025 года бизнес получил 13 970 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 44,3 млрд гривен.

Автор:
Ольга Опенько