Кредитний оптимізм: банки прогнозують зростання попиту й покращення позичальників

Українські банки демонструють зростаючий оптимізм щодо розвитку кредитування. У другому кварталі 2025 року зафіксовано збільшення попиту як з боку бізнесу, так і населення, а вперше за рік фінустанови прогнозують покращення якості позик.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на опитування про умови банківського кредитування, проведене Національним банком України.

Попит на кредити бізнесу і населення зростає

Згідно з результатами опитування, у другому кварталі 2025 року зросла активність на ринку кредитування бізнесу. Особливо помітне підвищення попиту на довгострокові позики та кредити для великих компаній — вперше з початку повномасштабного вторгнення. Банки також прогнозують подальше зростання попиту на всі типи бізнес-кредитів у третьому кварталі.

З боку населення також зафіксовано зростання попиту як на іпотечні, так і на споживчі кредити. Фінустанови очікують збереження цієї динаміки найближчим часом.

Більшість банків оцінюють боргове навантаження бізнесу як помірне. Водночас дещо зменшилася кількість фінустанов, які вважають рівень закредитованості домогосподарств низьким.

Уперше з третього кварталу 2024 року банки пом’якшили кредитні стандарти для бізнесу, зокрема через зростання конкуренції на ринку. Кредитні умови для населення також залишаються більш лояльними вже п’ятий квартал поспіль. На споживчому ринку ключовим фактором залишається конкуренція між банками та небанківськими установами, а на іпотечному — покращення перспектив ринку нерухомості.

Банки планують і надалі пом’якшувати кредитні стандарти як для бізнесу, так і для населення. У другому кварталі зріс рівень схвалення кредитних заявок для обох сегментів. Зокрема, послаблено вимоги до застави за іпотекою, а також збільшено суми споживчих кредитів.

Водночас фінустанови зафіксували зростання кредитного ризику та певне підвищення операційного ризику. Валютний ризик уперше за два роки не посилився. Проте у третьому кварталі банки очікують зростання валютного, кредитного та ризику ліквідності.

Нагадаємо, за шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень.