"єОселя": "Укрфинжилье" обнародовало планы финансирования госпрограммы до 2030 года

К 2030 году Украинская финансовая жилищная компания ("Укрфинжилье") планирует выдать до 170 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму до 270 млрд гривен.

Такие цифры по состоянию на 19 августа компания "Укрфинжилье" обнародовала для журналистов и опубликовала на своем вебсайте, сообщает Delo.ua.

"єОселя" – результаты на конец лета 2025

По состоянию на 19 августа Украинская финансовая жилищная компания выдала 19 046 кредитов на общую сумму 31,809 млрд гривен, прокредитовав приобретение свыше 1,15 млн кв.м жилья. По данным компании, NPL (доля необслуживаемых кредитов в общем портфеле выданных ссуд) составляет 0%.

Из общего числа тех, кто приобрел жилье по программе "єОселя", 9 717 человек – военные и силовики; 1 471 человек – медики; 1 451 человек – педагоги; 387 – ученые; 433 – ветераны; 761 человек – ВПЛ; 4 826 – другие категории лиц.

Программой охвачено 12 103 детей. Средний возраст заемщика составляет 35 лет. Общая площадь полученной на одного члена семьи недвижимости составляет 29,2 кв. м. Среднемесячный доход заемщика составляет 40 тысяч гривен.

8% объектов недвижимости приобретено на первичном рынке, 30% – у застройщиков, 62% – на вторичном рынке жилья.

"єОселя" — планы на ближайший период

С 10 сентября 2025 года запланировано введение дополнительной адресной компенсации для ВПЛ и граждан с прифронтовых территорий.

В течение сентября-октября запланирована так называемая перекалибровка параметров "єОселя" в сторону повышения социальной адресности.

В январе 2026 года планируется введение специальных условий программы для молодых семей с детьми.

В 2026 году должна быть запущена модель компенсации процентной ставки по кредиту за счет финансовых возможностей компании "Укрфинжилье" совместно со Всемирным банком.

Финансирование "єОселя" в 2025-2026

В 2025 году финансовый ресурс программы должен составить 20 млрд гривен. При этом 4 млрд гривен сверх указанной суммы "Укрфинжилье" должно заплатить за обслуживание полученных для выдачи ипотечных кредитов долговых средств (плата по процентам).

В 2026 году финансовый ресурс программы запланирован в объеме 30 млрд гривен, платежи по процентам – 6 млрд гривен.

Дорожная карта финансирования

Дорожная карта финансирования программы "єОселя" до 2030 года выглядит следующим образом.

Во-первых, это государственное финансирование из фискальных источников (т.е. из госбюджета).

Во-вторых, это финансирование МФО и под гарантии МФО. Имеется ввиду – финансирование от международных финансовых организаций для запуска компенсационной финансовой модели ипотечного кредитования и привлечения гарантий на сумму до $1 млрд для финансирования "єОселя" банками с иностранным капиталом.

Также предполагается финансирование от международных коммерческих банков и финансирование от банковских синдикатов.

Финансирование со стороны банков с иностранным капиталом подразумевает двусторонние гривневые кредиты под обеспечение гарантиями международных финансовых организаций.

Эти источники финансирования должны быть реализованы в течение 2026-2027 годов.

Начиная с 2027 года, и до 2030-го, планируется привлечение средств для финансирования программы "єОселя" на рынках капитала. Это предполагает, в частности, частные размещения, выпуск облигаций с покрытием, секьюритизацию и эмиссию евробондов.

Как "Укрфинжилье" видит себя в 2029 году

В 2029 году Украинская финансовая жилищная компания планирует стать единственным оператором государственных жилищных программ в Украине с капитализацией в 200 млрд гривен и финансированием из государственного бюджета в объеме 0 гривен.

Кредитный портфель компании должен составлять 190-270 млрд гривен. За эти деньги должно быть прокредитовано 120–170 тыс. объектов недвижимости.

Компания планирует осуществлять тестовый выкуп ипотечных портфелей, сгенерированных банками (без прямого финансирования ипотеки).

Напомним, мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины уже этой осенью смогут воспользоваться льготной ипотекой под 3% годовых.

Программа "єОселя" действует в Украине с октября 2022 года. По состоянию на 22 августа 2025 года ею воспользовались 19 119 семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 31,9 млрд грн.

Льготную ипотеку под 3% годовых могут получить военнослужащие-контрактники, работники сектора безопасности и обороны, медики, педагоги и ученые; под 7% – ветераны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие жилья сверх нормативной площади.

В программе принимают участие 10 банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Днепр", "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.