Госпрограмма "єОселя": с начала года украинцы получили льготных ипотек на 8,7 млрд грн
Государственная программа "єОселя" продолжает активно помогать украинцам в приобретении жилья. С начала 2025 года уже 4745 украинцев воспользовались льготной ипотекой, получив кредиты на общую сумму 8,7 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Только за прошедшую неделю было выдано 150 кредитов на сумму 292 млн грн.
Кредиты под 3% годовых получили представители приоритетных профессий:
- 64 военнослужащих и работников сектора безопасности;
- 9 медиков;
- 5 педагогов;
- 6 ученых.
Кредиты под 7% годовых получили:
- 46 украинцев, не имеющих собственного жилья;
- 13 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- 7 ветеранов.
Наибольшее количество кредитов было выдано в:
- Киевской области (42);
-
городе Киеве (41);
- Львовской области (13);
- Ивано-Франковской области (12).
По типу недвижимости большинство кредитов — 102 — были предоставлены на первичное жилье, из которых 23 объекта еще находятся на стадии строительства. Еще 48 кредитов украинцы использовали для покупки жилья на вторичном рынке.
В целом от старта программы в октябре 2022 года было выдано 19 585 кредитов на сумму 32,8 млрд грн.
Справочно
Программа "єОселя" является частью государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку отечественного производства и стимулирование экономики. В программе принимают участие 10 банков-партнеров: Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky. Bank , банк "Кредит Днепр", "Глобус", Таскомбанк, Bisbank , Радабанк.
Напомним, каждый четвертый кредит по "еселю" дается на строящееся жилье.