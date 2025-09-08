Госпрограмма "єОселя": с начала года украинцы получили льготных ипотек на 8,7 млрд грн

Государственная программа "єОселя" продолжает активно помогать украинцам в приобретении жилья. С начала 2025 года уже 4745 украинцев воспользовались льготной ипотекой, получив кредиты на общую сумму 8,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Только за прошедшую неделю было выдано 150 кредитов на сумму 292 млн грн.

Кредиты под 3% годовых получили представители приоритетных профессий:

64 военнослужащих и работников сектора безопасности;

9 медиков;

5 педагогов;

6 ученых.

Кредиты под 7% годовых получили:

46 украинцев, не имеющих собственного жилья;

13 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

7 ветеранов.

Наибольшее количество кредитов было выдано в:

Киевской области (42);

городе Киеве (41);



Львовской области (13);

Ивано-Франковской области (12).

По типу недвижимости большинство кредитов — 102 — были предоставлены на первичное жилье, из которых 23 объекта еще находятся на стадии строительства. Еще 48 кредитов украинцы использовали для покупки жилья на вторичном рынке.

В целом от старта программы в октябре 2022 года было выдано 19 585 кредитов на сумму 32,8 млрд грн.

Справочно

Программа "єОселя" является частью государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку отечественного производства и стимулирование экономики. В программе принимают участие 10 банков-партнеров: Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky. Bank , банк "Кредит Днепр", "Глобус", Таскомбанк, Bisbank , Радабанк.

Напомним, каждый четвертый кредит по "еселю" дается на строящееся жилье.