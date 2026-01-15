Улучшить жилищные условия: значительное количество украинцев планирует инвестировать в недвижимость уже в 2026 году

Несмотря на военные и экономические вызовы, интерес к приобретению собственного жилья остается высоким. Согласно опросу OLX, 54% украинцев планируют покупку недвижимости в 2026 году или в течение следующих пяти лет. Еще 23% планируют покупку жилья прямо сейчас, чтобы опередить рост цен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX.

Основной мотив для большинства — улучшение жилищных условий. Подавляющая часть респондентов рассматривает покупку жилья для собственного проживания и предпочитает объекты вторичного рынка.

Условия проживания и планы

В настоящее время 41% опрошенных проживают в собственном отдельном жилье. Еще по 19% проживают с родителями или родственниками и арендуют жилье самостоятельно, 12% — вместе с партнером или друзьями, а 3% — в общежитиях.

Большинство респондентов (69%) не планируют перемен с собственной недвижимостью. В то же время 17% намерены продать жилье, а 14% сдать его в аренду.

Бюджеты и ипотека

Чуть больше трети украинцев (32%) допускают использование кредитов для покупки жилья, 31% планируют покупать исключительно за собственные средства. Государственной программой "єОселя" готовы воспользоваться 31% респондентов.

По бюджету 42% планируют потратить до $30 тыс., 39% — от $30 до $60 тыс., 15% — от $60 до $150 тыс., и только 4% — свыше $150 тыс.

Какое жилье и где будут покупать

Абсолютное большинство опрошенных (93%) планирует покупать жилую недвижимость – квартиры или дома. 48% отдают предпочтение вторичному рынку, 18% — новостройкам, введенным в эксплуатацию, еще 7% — объектам на стадии строительства.

Чаще украинцы рассматривают покупку жилья в Киевской области (35%), далее следуют Львовская (14%), Одесская (10%), Ивано-Франковская (9%) и Днепропетровская (9%) области. Наименьший энтузиазм зафиксирован в прифронтовых регионах.

Факторы воздействия и безопасность

Для 51% респондентов ключевым фактором при принятии решения есть стабильность доходов и экономические прогнозы. Важными также остаются уровень цен на рынке (41%), ситуация на фронте и риски безопасности (40%).

Почти 41% откладывают покупку жилья из-за экономической ситуации, в то время как 23%, напротив, планируют приобрести недвижимость раньше, чтобы опередить рост цен. Частоту атак со стороны России считают существенным фактором почти половина опрошенных.

Отдельную роль играют автономность и безопасность жилья. Для почти 60% важна пешеходная доступность базовой инфраструктуры, 58% обращают внимание на автономное отопление, 39% — на автономное водоснабжение, 36% — на наличие генератора, а 35% — на укрытие или бомбоубежище.

Напомним, глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов сообщил о восстановлении и стабилизации спроса на жилье. В то же время, он очень зависит от ситуации на фронте.