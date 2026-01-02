Доступ бизнеса к финансированию: в Украине заработало Национальное учреждение развития

В Украине с 1 января начало работу Национальное учреждение развития (НУР), которое будет обеспечивать микро-, малый и средний бизнес доступ к льготному финансированию через банки-партнеры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что НПР создана на базе Фонда развития предпринимательства (ФРП). Соответствующие изменения закреплены Законом Украины "О Национальном учреждении развития" №4622-IX от 8 октября 2025 года.

Закон также открывает путь к прямому сотрудничеству НУР с Евросоюзом, что позволит привлекать финансирование из европейских программ для поддержки украинских предпринимателей.

Как это будет работать

В Минфине отмечают, что модель деятельности НПР отвечает лучшим европейским практикам, объединяя институциональную автономность и стратегическое партнерство с правительством. Учреждение будет работать как неприбыльный финансовый институт "второго уровня", обеспечивая доступность финансирования приоритетных отраслей экономики через банки Украины.

Ключевая миссия НУР – обеспечение доступа микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию через банки-партнеры. У учреждения есть автономное управление, адаптированное регулирование со стороны НБУ и полномочия по администрированию государственных программ поддержки бизнеса.

Законом определен широкий спектр полномочий учреждения, в частности:

предоставление кредитов, гарантий, грантов,

кредитов, гарантий, грантов, компенсаций процентов и страховых премий,

сопровождение государственных и международных программ,

анализ эффективности проектов,

инвестиционная деятельность,

поддержка просветительских мероприятий.

В Минфине заверили, что НУР должно стать центральным элементом финансовой инфраструктуры восстановления Украины, объединяя государственную экономическую политику, международное партнерство и реальные финансовые возможности для украинского бизнеса, обеспечивая системную поддержку МСП.

Напомним, 8 октября октября Верховная Рада приняла законопроект №11238 о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что НУР создадут по примеру такого учреждения с общепризнанной историей успеха как KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитное учреждение для реконструкции), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.