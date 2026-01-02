Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доступ бизнеса к финансированию: в Украине заработало Национальное учреждение развития

кредит
В Украине заработало Национальное учреждение развития / Depositphotos

В Украине с 1 января начало работу Национальное учреждение развития (НУР), которое будет обеспечивать микро-, малый и средний бизнес доступ к льготному финансированию через банки-партнеры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что НПР создана на базе Фонда развития предпринимательства (ФРП). Соответствующие изменения закреплены Законом Украины "О Национальном учреждении развития" №4622-IX от 8 октября 2025 года.

Закон также открывает путь к прямому сотрудничеству НУР с Евросоюзом, что позволит привлекать финансирование из европейских программ для поддержки украинских предпринимателей.

Как это будет работать

В Минфине отмечают, что модель деятельности НПР отвечает лучшим европейским практикам, объединяя институциональную автономность и стратегическое партнерство с правительством. Учреждение будет работать как неприбыльный финансовый институт "второго уровня", обеспечивая доступность финансирования приоритетных отраслей экономики через банки Украины.

Ключевая миссия НУР – обеспечение доступа микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию через банки-партнеры. У учреждения есть автономное управление, адаптированное регулирование со стороны НБУ и полномочия по администрированию государственных программ поддержки бизнеса.

Законом определен широкий спектр полномочий учреждения, в частности:

  • предоставление   кредитов, гарантий, грантов,
  • компенсаций процентов и страховых премий,
  • сопровождение государственных и международных программ,
  • анализ эффективности проектов,
  • инвестиционная деятельность,
  • поддержка просветительских мероприятий.

В Минфине заверили, что НУР должно стать центральным элементом финансовой инфраструктуры восстановления Украины, объединяя государственную экономическую политику, международное партнерство и реальные финансовые возможности для украинского бизнеса, обеспечивая системную поддержку МСП.

Напомним, 8 октября октября Верховная Рада приняла законопроект №11238 о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что НУР создадут по примеру такого учреждения с общепризнанной историей успеха как KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитное учреждение для реконструкции), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.

Автор:
Светлана Манько