Доступ бизнеса к финансированию: в Украине заработало Национальное учреждение развития
В Украине с 1 января начало работу Национальное учреждение развития (НУР), которое будет обеспечивать микро-, малый и средний бизнес доступ к льготному финансированию через банки-партнеры.
Отмечается, что НПР создана на базе Фонда развития предпринимательства (ФРП). Соответствующие изменения закреплены Законом Украины "О Национальном учреждении развития" №4622-IX от 8 октября 2025 года.
Закон также открывает путь к прямому сотрудничеству НУР с Евросоюзом, что позволит привлекать финансирование из европейских программ для поддержки украинских предпринимателей.
Как это будет работать
В Минфине отмечают, что модель деятельности НПР отвечает лучшим европейским практикам, объединяя институциональную автономность и стратегическое партнерство с правительством. Учреждение будет работать как неприбыльный финансовый институт "второго уровня", обеспечивая доступность финансирования приоритетных отраслей экономики через банки Украины.
Ключевая миссия НУР – обеспечение доступа микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию через банки-партнеры. У учреждения есть автономное управление, адаптированное регулирование со стороны НБУ и полномочия по администрированию государственных программ поддержки бизнеса.
Законом определен широкий спектр полномочий учреждения, в частности:
- предоставление кредитов, гарантий, грантов,
- компенсаций процентов и страховых премий,
- сопровождение государственных и международных программ,
- анализ эффективности проектов,
- инвестиционная деятельность,
- поддержка просветительских мероприятий.
В Минфине заверили, что НУР должно стать центральным элементом финансовой инфраструктуры восстановления Украины, объединяя государственную экономическую политику, международное партнерство и реальные финансовые возможности для украинского бизнеса, обеспечивая системную поддержку МСП.
Напомним, 8 октября октября Верховная Рада приняла законопроект №11238 о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.
Ранее сообщалось, что НУР создадут по примеру такого учреждения с общепризнанной историей успеха как KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитное учреждение для реконструкции), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.