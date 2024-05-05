В Украине создадут "банк банков": для чего он нужен

Министерство финансов и Национальный банк Украины вместе с депутатами Верховной Рады работают над разработкой законопроекта о Национальном учреждении развития (НУР).

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, НУР – это государственное специализированное учреждение (банк банков) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования восстановления страны.

"Именно она должна решить проблемы с кредитованием релокированного бизнеса, бизнеса на прифронтовых территориях, ВПЛ, а также проектов с высоким уровнем риска", - отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что НУР получит доступ к средствам частных инвесторов для направления их на восстановление и развитие украинской экономики путем предоставления поддержки различными финансовыми инструментами преимущественно субъектам малого и среднего предпринимательства, которые попали в затруднительное положение, но имеют потенциал восстановления и развития.

Нардеп напомнил, что примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является KFW (Кредитное учреждение для реконструкции), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.

В Украине может появиться аналог немецкого банка KfW

Министерство развития Германии работает с украинским правительством над созданием института развития для экономического восстановления Украины вроде немецкого KfW.

"В Германии мы имели очень хороший опыт работы с Kreditanstalt für Wiederaufbau, пионером экономического чуда в 1950-х и 1960-х годах. До сих пор он предоставляет компаниям и гражданам недорогие кредиты для инвестиций. Мы также можем использовать этот опыт при восстановлении Украины. Мы уже ведем переговоры с украинским правительством по созданию такого института финансирования", - заявила министерша экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Сейчас в Украине существует Украинский фонд развития предпринимательства (BDF), основанный в 1999 году совместно с немецким Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) и который сейчас превратился в центральный государственный инструмент содействия малому и среднему предпринимательству в Украине.

С начала 2022 года около 40 000 микро, малых и средних предприятий смогли выжить на рынке, обеспечить рабочие места и адаптироваться к новым условиям войны. BDF может получить дальнейшее развитие в Национальное учреждение развития для восстановления экономики Украины, аналогичного немецкому KfW.

Помощь Украине от KfW

В начале декабря 2023 года Минреинтеграции и Государственный фонд содействия молодежному домостроению заключили соглашение с немецким банком KfW о выделении дополнительных €17 млн на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.

Указанные средства планируется использовать для выделения около 400 новых льготных жилищных кредитов в 2024 году.

Кроме этого, в конце ноября, KfW объявил о предоставлении Украине гранта на €50 млн. Данные средства будут израсходованы на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В 2023 году правительство Германии направило €50 млн на проект "Улучшение жилищных условий внутри перемещенных лиц на востоке Украины". В рамках проекта предполагалось строительство/реконструкцию 24 объектов (1670 квартир) во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Украина получит от KfW €24 млн на восстановление энергетического сектора. А в октябре KfW выделил грант для Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на сумму €76 млн.

О KfW

Кредитное учреждение для восстановления (KfW) – государственный банк Правительства Федеративной Республики Германии, являющийся лидером среди банков в содействии экономическому развитию Германии, Европы и мира.

Сфера деятельности: поддержка малого и среднего бизнеса; строительство и энергосбережение; охрана окружающей среды; финансирование социальной инфраструктуры (водоснабжение, энергоснабжение, образование, здравоохранение и т.п.); экспортное и проектное финансирование; рефинансирование.

На текущую дату в Украине на стадии реализации находятся 7 инвестиционных проектов общим объемом ссуд 311,05 млн. евро, из которых по состоянию на 01 мая 2024 года использовано 123,94 млн. евро (39,85%).

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