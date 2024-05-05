В Україні створять "банк банків": для чого він потрібен

Міністерство фінансів та Національний банк України разом з депутатами Верховної Ради працюють над розробкою законопроєкту про Національну установу розвитку (НУР).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, НУР – це державна спеціалізована установа (банк банків) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни.

"Саме вона має вирішити проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, ВПО, а також проектів з високим рівнем ризику", - зауважив Гетманцев.

Він наголосив, що НУР отримає доступ до коштів приватних інвесторів для спрямування їх на відбудову та розвиток української економіки, шляхом надання підтримки різними фінансовими інструментами переважно суб’єктам малого та середнього підприємництва, які потрапили у скрутне становище, але мають потенціал відновлення та розвитку.

Нардеп нагадав, що прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), створена у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина Плану Маршала.

В Україні може з'явитися аналог німецького банку KfW

Міністерство розвитку Німеччини працює з українським урядом над створенням інституту розвитку для економічного відновлення України на зразок німецького KfW.

"У Німеччині ми мали дуже гарний досвід роботи з Kreditanstalt für Wiederaufbau, піонером економічного дива в 1950-х і 1960-х роках. І досі він надає компаніям та громадянам недорогі кредити для інвестицій. Ми також можемо використати цей досвід при відновленні України. Ми вже ведемо переговори з українським урядом щодо створення такого інституту фінансування", - заявила міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Наразі в Україні існує Український фонд розвитку підприємництва (BDF), який було засновано у 1999 році спільно з німецьким Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) і який зараз перетворився на центральний державний інструмент сприяння малому та середньому підприємництву в Україні.

З початку 2022 року близько 40 000 мікро-, малих та середніх підприємств змогли вижити на ринку, забезпечити робочі місця та адаптуватися до нових умов війни. BDF може отримати подальший розвиток до Національної установи розвитку для відновлення економіки України, аналогічного німецькому KfW.

Допомога Україні від KfW

На початку грудня 2023 року Мінреінтеграції та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклали угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових €17 млн на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

Зазначені кошти планують використати для виділення близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році.

Окрім цього, в кінці листопада, KfW оголосив про надання Україні гранту на €50 млн. Дані кошти буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

У 2023 році уряд Німеччини спрямував €50 млн на проєкт "Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України". У межах проєкту передбачалося будівництво/реконструкцію 24 об’єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.

Нагадаємо, у кінці грудня стало відомо, що Україна отримає від KfW €24 млн на відновлення енергетичного сектору. А у жовтні KfW виділив грант для Національної енергетичної компанії "Укренерго" на суму €76 млн.

Про KfW

Кредитна установа для відбудови (KfW) – державний банк Уряду Федеративної Республіки Німеччини, що є лідером серед банків у сприянні економічному розвитку Німеччини, Європи та світу.

Сфера діяльності KfW: підтримка малого та середнього бізнесу; будівництво та енергозбереження, охорона навколишнього середовища; фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров’я тощо); експортне та проектне фінансування; рефінансування.

На поточну дату в Україні на стадії реалізації знаходяться 7 інвестиційних проектів загальним обсягом позик 311,05 млн. євро, з яких станом на 01 травня 2024 року використано 123,94 млн. євро (39,85%).

Джерело фото: ua.depositphotos.com