У Верховній Раді готують закон про житлово-будівельні товариства, що стануть замовниками доступного житла

У Верховній Раді розглядають можливість підготовки окремого законопроєкту, що оновить механізм житлових кооперативів. Житлово-будівельні товариства (ЖБТ) мають забезпечити населення помешканням із урахуванням європейського досвіду та мінімумом зловживань.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає Delo.ua.

За її словами, оновлення інструменту передбачає законопроєкт “Про основні засади житлової політики” №12377. Під час підготовки документа до другого читання робоча група дійшла висновку, що для якісної модернізації потрібен окремий профільний закон.

Шуляк зазначила, що чинна модель житлово-будівельних кооперативів не забезпечує системного та безпечного вирішення житлового питання і не відповідає сучасним викликам.

“Модель житлових кооперативів, що діє в Україні, і загалом наявні схеми залучення коштів майбутніх власників не дають інструменту, який би системно й безпечно допомагав українцям вирішувати житлове питання через спільне будівництво”, — наголосила парламентарка.

Тому пропонується запровадити нову організаційно-правову форму — житлово-будівельні товариства (ЖБТ). Вони мають стати неприбутковою альтернативою комерційному девелопменту та бути наближеними до європейських практик.

Необхідність змін підтверджує й звіт громадянської мережі “Опора” “Фінансування житлового будівництва: нові моделі”. У документі зазначається, що поширені на первинному ринку фінансові схеми із залученням посередників мають системні недоліки, юридичні вразливості та створюють ризики зловживань.

ЖБТ працюватимуть за принципом “власні ресурси — на власні потреби”. Товариство стане замовником будівництва, що дозволить уникнути девелоперської націнки, забезпечити прозорий контроль за коштами та чітку прив’язку внесків до етапів будівництва.

Фінансування ЖБТ передбачає поєднання пайових внесків, кредитних ресурсів, а також державної та місцевої підтримки. Окремо пропонується дозволити використання житлових сертифікатів “єВідновлення” як внесків до таких товариств — за аналогією з програмою державної іпотеки “єОселя”.

Крім того, можливе колективне використання сертифікатів, що дозволить кільком власникам об’єднати ресурси для будівництва багатоквартирних будинків. Цей механізм розглядають як особливо важливий для людей, які втратили житло внаслідок збройної агресії РФ.

Серед ключових принципів нової моделі — неприбутковий статус ЖБТ, жорстка цільовість коштів, заборона використання майна товариства як застави та можливість проєктування до 30% нежитлових приміщень для оренди. Отримані доходи планують спрямовувати на утримання та реновацію будівель.

За словами Шуляк, чинне законодавство не передбачає організаційно-правової форми “житлово-будівельне товариство”, а використання назви “ЖБК” є недоцільним через правову плутанину. Саме тому в парламенті планують підготувати окремий закон, який визначатиме статус, порядок створення та діяльності ЖБТ, а також закріпить базові принципи їх роботи.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити цифровий розподіл соціального житла без черг, що буде здійснюватись автоматизовано через єдину інформаційно-аналітичну систему.