Українці оформили 40 млрд грн іпотеки за програмою "єОселя"

З жовтня 2022 року понад 23 тисячі українських родин скористалися програмою доступної іпотеки “єОселя”. Загальна сума виданих кредитів досягла 40 мільярдів гривень

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Як українці купують житло?

"єОселя - це не лише доступна іпотека для українських родин, а й потужний інструмент розвитку будівельної галузі та суміжних секторів. Щотижня укладаються іпотечні угоди на понад 300 мільйонів гривень. Для бізнесу це запит на збільшення обсягів будівництва, виробництва будматеріалів, меблів, масштабування логістики. Таким чином програма перетворює кожну гривню державної підтримки на 2,8 гривні податків і зборів, які повертаються в бюджет", - зазначив радник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Найактивнішими користувачами програми стали українці віком від 26 до 35 років - на них припадає майже 44% усіх учасників. Іпотеку частіше оформлюють чоловіки, які складають 65% власників. Найпоширеніша мета покупки - власне житло: у 33% користувачів родина складається з однієї людини, ще 21% купують житло удвох, 31% - разом із партнером та однією дитиною, а 14% - з партнером і двома дітьми.

Більше 40% придбаного житла - новобудови. Найпопулярнішими залишаються одно- та двокімнатні квартири площею до 73 м². Середня площа придбаної нерухомості становить 57,6 м², середня вартість - 2,4 млн грн, а середня ціна за квадратний метр — 46,4 тис. грн. На одного члена сім’ї припадає в середньому 29,5 м² нового житла.

За регіональною активністю лідирують Київська область, місто Київ, Львівська, Івано-Франківська та Одеська області.

Майже половина учасників програми — військовослужбовці та працівники правоохоронних органів (48%). З 11 січня пільгова іпотека під 3% річних стала доступною також для мобілізованих військових. Ставка 3% продовжує діяти для медиків, педагогів, науковців, військових за контрактом та правоохоронців. Оформити іпотеку можна через застосунок "Дія".

За підсумками 2025 року програма "єОселя" охопила 97% всього іпотечного ринку України, закріпивши своє лідерство.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Реалізовують її Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.