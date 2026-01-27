"єОселя" для всіх військових: мобілізовані тепер можуть брати іпотеку під 3%

З 11 січня програма “єОселя” відкрила доступ до іпотеки під 3% річних для всіх військовослужбовців України. Тепер мобілізовані військові можуть отримати житло на тих самих умовах, що й контрактники.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Житло для військових

"Банки вже оформлюють перші заявки. Серед тих, хто першим скористався такою можливістю — військовослужбовець Петро Сидоришин, він мобілізувався у 2023 році. Завдяки оновленим умовам Петро разом з дружиною зміг придбати власне житло у Рівному", - повідомила Свириденко.

Програма "єОселя" продовжує допомагати українським родинам придбати власне житло на пільгових умовах. Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, встановлено обмеження на площу квартир до 115,5 м² та будинків до 125,5 м², йдеться в повідомленні.

Всього за час дії програми 23 039 українських сімей отримали власну домівку. Пільгові умови поширюються на військових, поліцейських, лікарів, вчителів, науковців, ветеранів, а також членів їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума виданих іпотек перевищила 39,7 млрд грн, з яких 11 185 – для військовослужбовців.

Уряд наголошує, що умови програми будуть регулярно оновлюватися відповідно до сучасних потреб, щоб ще більше українців змогли придбати власне житло в Україні.

Про програму

"єОселя" - державна програма пільгового іпотечного кредитування, яка дозволяє українцям купувати житло в Україні під 3% або 7% річних на термін до 20 років. Програма розрахована на громадян України, які не мають власного житла, включно з військовослужбовцями, медиками, педагогами, науковцями, ветеранами та внутрішньо переміщеними особами.

Пільгова ставка 3% річних доступна для військових за контрактом, захисників України, силовиків, медиків, педагогів та науковців. Ставка 7% розрахована на ветеранів війни, учасників бойових дій, ВПО та громадян без власного житла або з житлом, що не відповідає мінімальній площі на особу.

Житло може бути квартирою в новобудові або будинком. Позичальник має бути громадянином України віком від 18 до 70 років, мати платоспроможність і не мати іншої нерухомості.

Щоб скористатися програмою, потрібно подати заявку через застосунок "Дія", отримати схвалення банку-партнера (Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та ін.), обрати житло, пройти перевірку документів і укласти іпотечний договір. Для ВПО та мешканців прифронтових територій держава може покрити до 70% початкового внеску.

Нагадаємо, у 2025 році 7 769 українців стали власниками житла завдяки державній програмі доступної іпотеки “єОселя”. Загальна сума виданих банками-партнерами кредитів для придбання нерухомості склала майже 15 млрд грн.