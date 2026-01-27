Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,20

43,04

EUR

51,31

51,09

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"єОселя" для всіх військових: мобілізовані тепер можуть брати іпотеку під 3%

іпотека
Програма "єОселя" відкрила доступ до житла для всіх військових. / Shutterstock

З 11 січня програма “єОселя” відкрила доступ до іпотеки під 3% річних для всіх військовослужбовців України. Тепер мобілізовані військові можуть отримати житло на тих самих умовах, що й контрактники. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Житло для військових

"Банки вже оформлюють перші заявки. Серед тих, хто першим скористався такою можливістю — військовослужбовець Петро Сидоришин, він мобілізувався у 2023 році. Завдяки оновленим умовам Петро разом з дружиною зміг придбати власне житло у Рівному", - повідомила Свириденко.

Програма "єОселя" продовжує допомагати українським родинам придбати власне житло на пільгових умовах. Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, встановлено обмеження на площу квартир до 115,5 м² та будинків до 125,5 м², йдеться в повідомленні.

Всього за час дії програми 23 039 українських сімей отримали власну домівку. Пільгові умови поширюються на військових, поліцейських, лікарів, вчителів, науковців, ветеранів, а також членів їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума виданих іпотек перевищила 39,7 млрд грн, з яких 11 185 – для військовослужбовців.

Уряд наголошує, що умови програми будуть регулярно оновлюватися відповідно до сучасних потреб, щоб ще більше українців змогли придбати власне житло в Україні.

Про програму

"єОселя" - державна програма пільгового іпотечного кредитування, яка дозволяє українцям купувати житло в Україні під 3% або 7% річних на термін до 20 років. Програма розрахована на громадян України, які не мають власного житла, включно з військовослужбовцями, медиками, педагогами, науковцями, ветеранами та внутрішньо переміщеними особами.

Пільгова ставка 3% річних доступна для військових за контрактом, захисників України, силовиків, медиків, педагогів та науковців. Ставка 7% розрахована на ветеранів війни, учасників бойових дій, ВПО та громадян без власного житла або з житлом, що не відповідає мінімальній площі на особу.

Житло може бути квартирою в новобудові або будинком. Позичальник має бути громадянином України віком від 18 до 70 років, мати платоспроможність і не мати іншої нерухомості.

Щоб скористатися програмою, потрібно подати заявку через застосунок "Дія", отримати схвалення банку-партнера (Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та ін.), обрати житло, пройти перевірку документів і укласти іпотечний договір. Для ВПО та мешканців прифронтових територій держава може покрити до 70% початкового внеску.

Нагадаємо, у 2025 році 7 769 українців стали власниками житла завдяки державній програмі доступної іпотеки “єОселя”. Загальна сума виданих банками-партнерами кредитів для придбання нерухомості склала майже 15 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько