"єОселя": за тиждень українці отримали 177 іпотек на 356 млн грн
За минулий тиждень у межах програми пільгової іпотеки "єОселя" українці отримали 177 нових кредитів на загальну суму 356 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Із них кредити за ставкою 3% річних було надано:
- 60 військовослужбовцям та представникам сектору безпеки,
- 8 медикам,
- 5 педагогам.
Кредити під 7% річних отримали:
- 62 українці без власного житла,
- 39 внутрішньо переміщених осіб,
- 3 ветерани.
Загалом з початку 2026 року програмою "єОселя" вже скористалися 427 українців, які отримали пільгові іпотечні кредити на суму 836,4 млн грн.
Найбільше іпотек у межах програми видано:
- у Київській області — 63 кредити,
- у місті Києві — 36,
- в Івано-Франківській області — 15.
За типом нерухомості 107 українців отримали кредити на житло першого продажу, з яких 46 об’єктів перебувають на стадії будівництва. Ще 70 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.
Програма "єОселя" також доступна для мешканців прифронтових територій. Вона передбачає державну компенсацію 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на покриття супутніх витрат під час оформлення іпотеки.
Нагадаємо, у 2025 році 7 769 українців стали власниками житла завдяки державній програмі доступної іпотеки “єОселя”. Загальна сума виданих банками-партнерами кредитів для придбання нерухомості склала майже 15 млрд грн.