"єОселя": за тиждень українці отримали 177 іпотек на 356 млн грн

За минулий тиждень у межах програми пільгової іпотеки "єОселя" українці отримали 177 нових кредитів на загальну суму 356 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Із них кредити за ставкою 3% річних було надано:

60 військовослужбовцям та представникам сектору безпеки,

8 медикам ,

5 педагогам.

Кредити під 7% річних отримали:

62 українці без власного житла ,

39 внутрішньо переміщених осіб ,

3 ветерани.

Загалом з початку 2026 року програмою "єОселя" вже скористалися 427 українців, які отримали пільгові іпотечні кредити на суму 836,4 млн грн.

Найбільше іпотек у межах програми видано:

у Київській області — 63 кредити,

у місті Києві — 36,

в Івано-Франківській області — 15.

За типом нерухомості 107 українців отримали кредити на житло першого продажу, з яких 46 об’єктів перебувають на стадії будівництва. Ще 70 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Програма "єОселя" також доступна для мешканців прифронтових територій. Вона передбачає державну компенсацію 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на покриття супутніх витрат під час оформлення іпотеки.

Нагадаємо, у 2025 році 7 769 українців стали власниками житла завдяки державній програмі доступної іпотеки “єОселя”. Загальна сума виданих банками-партнерами кредитів для придбання нерухомості склала майже 15 млрд грн.