Скільки українців придбали житло за програмою “єОселя” в 2025 році

жінка документи єоселя квартира
Понад 22 тисячі родин придбали житло за весь період повномасштабного вторгнення / Freepik

У 2025 році 7 769 українців стали власниками житла завдяки державній програмі доступної іпотеки “єОселя”. Загальна сума виданих банками-партнерами кредитів для придбання нерухомості склала майже 15 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Укрфінжитло.  

Серед нових власників житла — військовослужбовці й працівники сил безпеки, люди без попереднього житла, внутрішньо переміщені особи, медики, педагоги, ветерани та науковці. У результаті реалізації програми 4 204 дитини отримали власний дім разом з батьками.

В рамках програми значна частина кредитів — 4 881 — спрямована на житло першого продажу, зокрема 1 499 квартир придбано на стадії будівництва.

Варто зазначити, що за трохи більше ніж три роки роботи програми власне житло придбали вже понад 22 600 родин, а загальна сума виданих кредитів перевищила 38,9 млрд грн.

Програму “єОселя” реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Мінцифрою та ПрАТ “Укрфінжитло”; подати заявку на участь можна через мобільний застосунок Дія.

Нагадаємо: з 11 січня 2026 року мобілізовані військовослужбовці під час воєнного стану зможуть скористатися пільговою іпотекою під 3 % річних на рівні з військовими за контрактом.

Раніше повідомлялось, що державні програми підтримки, зокрема іпотечні та житлові ініціативи, відіграють важливу роль у підтримці попиту на ринку нерухомості, однак вони не здатні компенсувати дефіцит житла, який може сформуватися в найближчі роки. 

Автор:
Ярослава Тюпка