Сколько украинцев приобрели жилье по программе "єОселя" в 2025 году

В 2025 году 7 769 украинцев стали владельцами жилья благодаря государственной программе доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Укрфинжилье .

Среди новых владельцев жилья — военнослужащие и работники сил безопасности, люди без предыдущего жилья, внутренне перемещенные лица, медики, педагоги, ветераны и ученые. В результате реализации программы 4204 ребенка получили собственный дом вместе с родителями.

В рамках программы значительная часть кредитов — 4 881 — направлена на жилье первой продажи, в том числе 1 499 квартир приобретено на стадии строительства.

Стоит отметить, что за чуть более трех лет работы программы собственное жилье приобрели уже более 22 600 семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 38,9 млрд грн.

Программу "єОселя" реализуют Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Минцифрой и ЧАО "Укрфінжитло"; подать заявку на участие можно через мобильное приложение Дія.

Напомним: с 11 января 2026 года мобилизованные военнослужащие во время военного положения смогут воспользоваться льготной ипотекой под 3% годовых на уровне с военными по контракту.

Ранее сообщалось, что государственные программы поддержки , в том числе ипотечные и жилищные инициативы, играют важную роль в поддержке спроса на рынке недвижимости, однако они не способны компенсировать дефицит жилья, который может сформироваться в ближайшие годы.