Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,56

+0,14

EUR

49,80

+0,29

Наличный курс:

USD

42,85

42,65

EUR

50,30

50,04

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сколько украинцев приобрели жилье по программе "єОселя" в 2025 году

женщина документы еселя квартира
Более 22 тысяч семей приобрели жилье за весь период полномасштабного вторжения / Freepik

В 2025 году 7 769 украинцев стали владельцами жилья благодаря государственной программе доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Укрфинжилье .

Среди новых владельцев жилья  военнослужащие и работники сил безопасности, люди без предыдущего жилья, внутренне перемещенные лица, медики, педагоги, ветераны и ученые. В результате реализации программы 4204 ребенка получили собственный дом вместе с родителями.

В рамках программы значительная часть кредитов  4 881  направлена на жилье первой продажи, в том числе 1 499 квартир приобретено на стадии строительства. 

Стоит отметить, что за чуть более трех лет работы программы собственное жилье приобрели уже более 22 600 семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 38,9 млрд грн.

Программу "єОселя" реализуют Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Минцифрой и ЧАО "Укрфінжитло"; подать заявку на участие можно через мобильное приложение Дія. 

Напомним: с 11 января 2026 года мобилизованные военнослужащие во время военного положения смогут воспользоваться льготной ипотекой под 3% годовых на уровне с военными по контракту.

Ранее сообщалось, что государственные программы поддержки , в том числе ипотечные и жилищные инициативы, играют важную роль в поддержке спроса на рынке недвижимости, однако они не способны компенсировать дефицит жилья, который может сформироваться в ближайшие годы.

Автор:
Ярослава Тюпка