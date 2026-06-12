Україна планує знизити енергоємність економіки вдвічі до 2035 року

Кабінет міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Документ визначає напрями декарбонізації економіки та має стати спільною рамкою для дій держави, бізнесу й міжнародних партнерів на шляху до кліматичної нейтральності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Стратегія передбачає комплекс заходів до 2035 року як проміжний етап до досягнення кліматичної нейтральності у 2050 році. Документ враховує потреби післявоєнного відновлення, модернізації економіки та євроінтеграції України.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Краснолуцький заявив, що стратегія є сигналом для бізнесу та міжнародних партнерів.

"Україна послідовно рухається до кліматичної нейтральності, створюючи умови для інвестицій, технологічної модернізації та сталого економічного розвитку", — зазначив він.

Очікується, що реалізація стратегії сприятиме залученню інвестицій у модернізацію економіки, розвиток енергоефективних технологій та впровадження інноваційних рішень.

Серед ключових результатів, яких планується досягти:

додаткове зростання ВВП до 2,1% до 2035 року;

зниження енергоємності економіки більш ніж удвічі;

розвиток нових секторів, зокрема виробництва біометану, водню та технологій уловлювання і зберігання CO₂;

формування внутрішнього інвестиційного ресурсу для модернізації виробництва та підвищення енергоефективності;

розвиток розподіленої генерації потужністю понад 4 ГВт;

підтримка трансформації регіонів;

створення нових зелених робочих місць.

Стратегія також має допомогти адаптувати українську економіку до кліматичної політики ЄС, зокрема механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM. Це важливо для українських експортерів, які працюють або планують працювати на європейському ринку.

Крім того, документ має розширити доступ України до європейських кліматичних фондів та фінансових інструментів.

Уряд очікує, що впровадження стратегії сприятиме підвищенню енергетичної стійкості громад, скороченню викидів парникових газів та формуванню конкурентоспроможної економіки, інтегрованої до кліматичної політики ЄС.

Стратегію розробили на виконання закону "Про основні засади державної кліматичної політики", міжнародних зобов’язань України за Паризькою угодою та в межах підготовки до членства в Європейському Союзі.

До підготовки документа залучили Інститут економіки та прогнозування НАН України за підтримки ПРООН в Україні, а також понад 20 національних і міжнародних експертів.

Зауважимо, через повноцінне запровадження в ЄС механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), український експорт зазнає суттєвих втрат.