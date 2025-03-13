Через вуглецевий податок CBAM Україна може втратити $4,7 млрд експорту за п’ять років

Український експорт зазнає суттєвих втрат через повноцінне запровадження в ЄС механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM).

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Про це йдеться в дослідженні GMK Center.

За період 2026-2030 років втрати експорту можуть сягнути $4,7 млрд, а потенційні недоотримані інвестиції в економіку України – $2,7 млрд.

Наразі Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України. У 2024 році експорт українських товарів до ЄС склав $24,8 млрд, з яких 14,5% підпадає під дію CBAM. Оскільки податок накладається на продукцію з високими викидами CO₂, це створює додаткові перешкоди для вітчизняних виробників, особливо металургійної та хімічної галузей.

За прогнозами, негативний вплив CBAM на українську економіку з роками зростатиме. Зокрема, у 2026 році втрати ВВП можуть досягти $1,4 млрд, а у 2030 році цей показник може зрости до $7,25 млрд.

Наразі Україна шукає можливі шляхи пом’якшення наслідків нового механізму. Одним із варіантів є використання статті 30.7 Регламенту CBAM, яка дозволяє звільнити окремі країни від податку в разі надзвичайних обставин, що серйозно впливають на їхню економіку та промисловість.

Зазначимо, що перехідний період CBAM розпочався 1 жовтня 2023 року, а повноцінне впровадження планувалося на 1 січня 2026 року. Проте Європейська комісія запропонувала відтермінувати обов’язкове придбання CBAM-сертифікатів до 1 лютого 2027 року.

Водночас пропонується встановити мінімальний поріг у 50 метричних тонн для імпортованих товарів, що дозволить звільнити від податку близько 90% європейських імпортерів. Втім, для українського експорту ці зміни не матимуть значного впливу.

Через ризики, пов’язані з CBAM, український бізнес наполягає на активній позиції уряду у переговорах з ЄС щодо оновлення торговельної угоди та створення механізмів підтримки українських експортерів.

Додамо, раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков розповідав, що з початком дії європейського вуглецевого податку СВАМ Україну чекають мільярдні втрати, тому потрібно негайно розпочати діалог з Єврокомісією щодо відтермінування цього податку для України та залучення інвестицій для модернізації виробництва.