Из-за углеродного налога CBAM Украина может потерять $4,7 млрд экспорта за пять лет

Украинский экспорт несет существенные потери из-за полноценного введения в ЕС механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM).

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Об этом говорится в исследовании GMK Center.

За период 2026-2030 годов потери экспорта могут составить $4,7 млрд, а потенциальные недополученные инвестиции в экономику Украины – $2,7 млрд.

В настоящее время Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины. В 2024 году экспорт украинских товаров в ЕС составил $24,8 млрд, из которых 14,5% подпадает под действие CBAM. Поскольку налог накладывается на продукцию с высокими выбросами CO₂, это создает дополнительные препятствия отечественным производителям, особенно металлургической и химической отраслей.

По прогнозам негативное влияние CBAM на украинскую экономику с годами будет расти. В частности, в 2026 году потери ВВП могут достигнуть $1,4 млрд, а в 2030 году этот показатель может возрасти до $7,25 млрд.

Украина ищет возможные пути смягчения последствий нового механизма. Одним из вариантов является использование статьи 30.7 Регламента CBAM, позволяющей освободить отдельные страны от налога в случае чрезвычайных обстоятельств, серьезно влияющих на их экономику и промышленность.

Переходный период CBAM начался 1 октября 2023 года, а полноценное внедрение планировалось на 1 января 2026 года. Тем не менее, Европейская комиссия предложила отсрочить обязательное приобретение CBAM-сертификатов до 1 февраля 2027 года.

В то же время, предлагается установить минимальный порог в 50 метрических тонн для импортируемых товаров, что позволит освободить от налога около 90% европейских импортеров. Впрочем, для украинского экспорта эти изменения не будут оказывать значительного влияния.

Из-за рисков, связанных с CBAM, украинский бизнес настаивает на активной позиции правительства в переговорах с ЕС по обновлению торгового соглашения и созданию механизмов поддержки украинских экспортеров.

Ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков рассказывал, что с началом действия европейского углеродного налога СВАМ Украину ждут миллиардные потери, поэтому нужно немедленно начать диалог с Еврокомиссией по отсрочке этого налога для Украины и привлечению инвестиций для модернизации производства.