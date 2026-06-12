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Украина планирует снизить энергоемкость экономики вдвое к 2035 году

Декарбонизация экономики может прибавить Украине до 2,1% ВВП
Декарбонизация экономики может прибавить Украине до 2,1% ВВП

Кабинет министров утвердил Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Документ определяет направления декарбонизации экономики и должен стать общей рамкой для действий государства, бизнеса и международных партнеров по пути к климатической нейтральности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Стратегия предусматривает комплекс мер до 2035 года как промежуточный этап для достижения климатической нейтральности в 2050 году. Документ учитывает потребности послевоенного обновления, модернизации экономики и евроинтеграции Украины.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Александр Краснолуцкий заявил, что стратегия - сигнал для бизнеса и международных партнеров.

"Украина последовательно движется к климатической нейтральности, создавая условия для инвестиций, технологической модернизации и устойчивого экономического развития", - отметил он.

Ожидается, что реализация стратегии будет способствовать привлечению инвестиций в модернизацию экономики, развитию энергоэффективных технологий и внедрению инновационных решений.

Среди ключевых результатов, которых планируется достичь:

  • дополнительный рост ВВП до 2,1% к 2035 году;
  • снижение энергоемкости экономики более чем вдвое;
  • развитие новых секторов, в частности производства биометана, водорода и технологий улавливания и хранения CO₂;
  • формирование внутреннего инвестиционного ресурса для модернизации производства и повышения энергоэффективности;
  • развитие распределенной генерации мощностью более 4 ГВт;
  • поддержка трансформации регионов;
  • создание новых зеленых рабочих мест.

Стратегия также должна помочь адаптировать украинскую экономику к климатической политике ЕС, в частности, механизму углеродной корректировки импорта CBAM. Это важно для украинских экспортеров, работающих или планирующих работать на европейском рынке.

Кроме того, документ должен расширить доступ Украины к европейским климатическим фондам и финансовым инструментам.

Правительство ожидает, что внедрение стратегии будет способствовать повышению энергетической устойчивости общин, сокращению выбросов парниковых газов и формированию конкурентоспособной экономики, интегрированной в климатическую политику ЕС.

Стратегию разработали во исполнение закона "Об основных принципах государственной климатической политики", международных обязательств Украины по Парижскому соглашению и в рамках подготовки к членству в Европейском Союзе.

К подготовке документа были привлечены Институт экономики и прогнозирования НАН Украины при поддержке ПРООН в Украине, а также более 20 национальных и международных экспертов.

Заметим, из-за полноценного внедрения в ЕС механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), украинский экспорт несет существенные потери.

Автор:
Татьяна Гойденко