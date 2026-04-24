Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экологический налог пополнил бюджет на 1,5 млрд грн: какие регионы заплатили больше всего

гривны
Более 1,5 млрд грн экологического налога направили в сводный бюджет украинские предприятия

Украинские предприятия направили в сводный бюджет более 1,5 млрд грн экологического налога. Поступления текущего года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В список регионов-лидеров по уплате налога вошли:

  • Киев (325,2 млн грн);
  • Днепропетровская область (295,8 млн грн.);
  • Ивано-Франковская область (153,3 млн грн);
  • Запорожская область (107,9 млн грн).

В ГНС напомнили, что плательщиками экологического налога являются юридические лица и физические лица-предприниматели, чья деятельность предусматривает:

  • выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
  • сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
  • размещение отходов;
  • образование и временное хранение радиоактивных отходов

Налоговая декларация подается ежеквартально в течение 40 календарных дней после завершения отчетного периода. Предельный срок подачи отчетности за I квартал 2026 года - 11 мая 2026 года. Уплата налоговых обязательств производится в течение 10 календарных дней после окончания этого срока.

Порядок представления декларации зависит от вида воздействия на окружающую среду:

  • за выбросы, сбросы и размещение отходов отчетность подается по местоположению стационарных источников загрязнения или местам размещения отходов;
  • за образование и хранение радиоактивных отходов декларация подается по месту нахождения плательщика на налоговом учете.

Напомним, в первом квартале 2026 года общая сумма поступлений в местные бюджеты составила 132,8 млрд. грн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 15%.

Автор:
Татьяна Ковальчук