Экологический налог пополнил бюджет на 1,5 млрд грн: какие регионы заплатили больше всего
Украинские предприятия направили в сводный бюджет более 1,5 млрд грн экологического налога. Поступления текущего года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
В список регионов-лидеров по уплате налога вошли:
- Киев (325,2 млн грн);
- Днепропетровская область (295,8 млн грн.);
- Ивано-Франковская область (153,3 млн грн);
- Запорожская область (107,9 млн грн).
В ГНС напомнили, что плательщиками экологического налога являются юридические лица и физические лица-предприниматели, чья деятельность предусматривает:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
- сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
- размещение отходов;
- образование и временное хранение радиоактивных отходов
Налоговая декларация подается ежеквартально в течение 40 календарных дней после завершения отчетного периода. Предельный срок подачи отчетности за I квартал 2026 года - 11 мая 2026 года. Уплата налоговых обязательств производится в течение 10 календарных дней после окончания этого срока.
Порядок представления декларации зависит от вида воздействия на окружающую среду:
- за выбросы, сбросы и размещение отходов отчетность подается по местоположению стационарных источников загрязнения или местам размещения отходов;
- за образование и хранение радиоактивных отходов декларация подается по месту нахождения плательщика на налоговом учете.
Напомним, в первом квартале 2026 года общая сумма поступлений в местные бюджеты составила 132,8 млрд. грн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 15%.