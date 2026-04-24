Экологический налог пополнил бюджет на 1,5 млрд грн: какие регионы заплатили больше всего

Украинские предприятия направили в сводный бюджет более 1,5 млрд грн экологического налога. Поступления текущего года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В список регионов-лидеров по уплате налога вошли:

Киев (325,2 млн грн);

Днепропетровская область (295,8 млн грн.);

Ивано-Франковская область (153,3 млн грн);

Запорожская область (107,9 млн грн).

В ГНС напомнили, что плательщиками экологического налога являются юридические лица и физические лица-предприниматели, чья деятельность предусматривает:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;

размещение отходов;

образование и временное хранение радиоактивных отходов

Налоговая декларация подается ежеквартально в течение 40 календарных дней после завершения отчетного периода. Предельный срок подачи отчетности за I квартал 2026 года - 11 мая 2026 года. Уплата налоговых обязательств производится в течение 10 календарных дней после окончания этого срока.

Порядок представления декларации зависит от вида воздействия на окружающую среду:

за выбросы, сбросы и размещение отходов отчетность подается по местоположению стационарных источников загрязнения или местам размещения отходов;

за образование и хранение радиоактивных отходов декларация подается по месту нахождения плательщика на налоговом учете.

Напомним, в первом квартале 2026 года общая сумма поступлений в местные бюджеты составила 132,8 млрд. грн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 15%.