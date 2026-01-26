- Категория
"єОселя": за неделю украинцы получили 177 ипотек на 356 млн грн
За прошлую неделю в рамках программы льготной ипотеки "єОселя" украинцы получили 177 новых кредитов на общую сумму 356 млн грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .
Из них кредиты по ставке 3% годовых были предоставлены:
- 60 военнослужащим и представителям сектора безопасности,
- 8 медикам ,
- 5 педагогам.
Кредиты под 7% годовых получили:
- 62 украинца без собственного жилья ,
- 39 внутренне перемещенных лиц
- 3 ветерана.
Всего с начала 2026 года программой "єОселя" уже воспользовались 427 украинцев, получивших льготные ипотечные кредиты на сумму 836,4 млн грн.
Больше ипотек в рамках программы выдано:
- в Киевской области - 63 кредита,
- в городе Киеве - 36,
- в Ивано-Франковской области - 15.
По типу недвижимости 107 украинцев получили кредиты на жилье первой продажи, из которых 46 объектов находятся в стадии строительства. Еще 70 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.
Программа "єОселя" также доступна жителям прифронтовых территорий. Она предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса, 70% ежемесячных платежей за первый год кредитования, а также до 40 тыс. грн на покрытие сопутствующих расходов при оформлении ипотеки.
Напомним, в 2025 году 7 769 украинцев стали владельцами жилья благодаря государственной программе доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.