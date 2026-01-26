"єОселя": за неделю украинцы получили 177 ипотек на 356 млн грн

За прошлую неделю в рамках программы льготной ипотеки "єОселя" украинцы получили 177 новых кредитов на общую сумму 356 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Из них кредиты по ставке 3% годовых были предоставлены:

60 военнослужащим и представителям сектора безопасности,

8 медикам ,

5 педагогам.

Кредиты под 7% годовых получили:

62 украинца без собственного жилья ,

39 внутренне перемещенных лиц

3 ветерана.

Всего с начала 2026 года программой "єОселя" уже воспользовались 427 украинцев, получивших льготные ипотечные кредиты на сумму 836,4 млн грн.

Больше ипотек в рамках программы выдано:

в Киевской области - 63 кредита,

в городе Киеве - 36,

в Ивано-Франковской области - 15.

По типу недвижимости 107 украинцев получили кредиты на жилье первой продажи, из которых 46 объектов находятся в стадии строительства. Еще 70 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.

Программа "єОселя" также доступна жителям прифронтовых территорий. Она предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса, 70% ежемесячных платежей за первый год кредитования, а также до 40 тыс. грн на покрытие сопутствующих расходов при оформлении ипотеки.

Напомним, в 2025 году 7 769 украинцев стали владельцами жилья благодаря государственной программе доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.