"єОселя" в цифрах: еще 135 украинцев получили льготные кредиты на жилье

За прошлую неделю по программе "єОселя" украинцы получили 135 льготных кредитов на общую сумму 263,8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Льготные кредиты на жилье

Среди получателей – военные, медики, педагоги, ученые, ВПЛ и граждане без собственного жилья.

Из них кредиты под 3% получили:

49 военнослужащих и представителей сектора безопасности.

4 медика.

4 педагога.

3 ученых.

Кредиты под 7% получили:

45 украинцев без собственного жилья.

30 ВПЛ.

С начала 2026 года программой воспользовались 250 украинцев, получив ипотеки на сумму 480,3 млн грн, больше всего – в Киевской области и столице.

По типу недвижимости: 82 украинца получили кредит на жилье первой продажи, из которых 35 объектов – на стадии строительства. Еще 53 кредита выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

Справочно

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и на создание благоприятных условий для развития производства.

Программа реализуется Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами "єОселі" являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Напомним, в 2025 году 7 769 украинцев стали владельцами жилья благодаря государственной программе доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.