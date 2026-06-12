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Днепр привлек 1,5 млрд грн кредита от Ощадбанка на критическую инфраструктуру

Сбербанк профинансирует модернизацию водоснабжения в Днепре
Ощадбанк профинансирует модернизацию водоснабжения в Днепре

Ощадбанк и Днепровский городской совет заключили кредитное соглашение на 1,5 млрд. грн. Средства будут направлены на капитальные нужды города, в частности на поддержку и модернизацию критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

Финансирование предназначено для нового строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения. Также часть средств будет направлена на модернизацию систем электроснабжения этих объектов.

В Ощадбанке отмечают, что реализация проектов должна усилить энергонезависимость и устойчивость инфраструктуры Днепра. Речь идет об обеспечении базовых услуг жителям города в условиях военных вызовов.

"Банковские кредиты - один из эффективных способов финансирования восстановления общин во время войны. Днепр демонстрирует профессиональный подход к управлению финансами, а Ощад всегда готов быть надежным партнером для муниципалитетов", - отметил директор департамента корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Черников.

По его словам, общий объем кредитных соглашений Ощадбанка с общинами с начала полномасштабного вторжения составил 5,2 млрд грн.

В Ощадбанке также заявили, что остаются лидером в финансировании украинских городов. По состоянию на 1 мая 2026 года доля банка составила 39% от общего портфеля финансирования общин в Украине.

Для Днепра это соглашение означает дополнительный ресурс для обновления критической инфраструктуры без отложения капитальных проектов. Для рынка муниципального финансирования еще один пример привлечения банковских кредитов для восстановления и повышения устойчивости общин во время войны.

По состоянию на конец мая Ощадбанк обрабатывал около 1000 заявок на финансирование энергетических проектов с общим спросом около 2,5 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко