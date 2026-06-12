Дніпро залучив 1,5 млрд грн кредиту Ощадбанку на критичну інфраструктуру

Ощадбанк та Дніпровська міська рада уклали кредитну угоду на 1,5 млрд грн. Кошти спрямують на капітальні потреби міста, зокрема на підтримку та модернізацію критичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

Фінансування передбачене для нового будівництва та реконструкції об’єктів водопостачання і водовідведення. Також частину коштів спрямують на модернізацію систем електропостачання цих об’єктів.

В Ощадбанку зазначають, що реалізація проєктів має посилити енергонезалежність і стійкість інфраструктури Дніпра. Йдеться про забезпечення базових послуг для мешканців міста в умовах воєнних викликів.

"Банківські кредити — один з ефективних способів фінансування відбудови громад під час війни. Дніпро демонструє професійний підхід до управління фінансами, а Ощад завжди готовий бути надійним партнером для муніципалітетів", — зазначив директор департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку Сергій Черніков.

За його словами, загальний обсяг кредитних угод Ощадбанку з громадами від початку повномасштабного вторгнення сягнув 5,2 млрд грн.

В Ощадбанку також заявили, що залишаються лідером у фінансуванні українських міст. Станом на 1 травня 2026 року частка банку становила 39% загального портфеля фінансування громад в Україні.

Для Дніпра ця угода означає додатковий ресурс на оновлення критичної інфраструктури без відкладання капітальних проєктів. Для ринку муніципального фінансування — ще один приклад залучення банківських кредитів для відбудови та підвищення стійкості громад під час війни.

Станом на кінець травня Ощадбанк опрацьовував близько 1000 заявок на фінансування енергетичних проєктів із загальним попитом близько 2,5 млрд грн.