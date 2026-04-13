Ощадбанк підтримує фермерів: 50% кредиту покриває фонд гарантування

Ощадбанк розширює програму підтримки агровиробників, пропонуючи кредити з 50% покриттям від Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві та нульовою комісією за гарантію.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба фінансової установи.

Нова підтримка агробізнесу в Україні

Ощадбанк розширює програму фінансування агровиробників, пропонуючи кредити з 50% покриттям від Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві та нульовою комісією за гарантію.

Це дозволяє фермерам залучати фінансування з меншими вимогами до застави та без додаткових витрат на гарантійне забезпечення.

Програма орієнтована на агровиробників із земельним банком до 500 гектарів. Саме цей сегмент аграріїв найчастіше стикається з обмеженим доступом до кредитних ресурсів через брак ліквідної застави.

Ключові параметри інструмента:

комісія за використання гарантії — 0,0%.

забезпечення — 50% суми кредиту покривається гарантією Фонду плюс порука.

максимальна сума кредиту — 12,5 млн грн.

Ощадбанк пропонує гнучкі умови фінансування залежно від стратегічних потреб господарства:

поповнення обігових коштів (закупівля насіння, добрив, палива) — до 3 років.

інвестиційні потреби (купівля техніки, модернізація) — до 7 років.

придбання земельних ділянок — до 10 років.

У 2025 році Ощадбанк суттєво посилив підтримку аграрного сектору, наростивши обсяги кредитування та розширивши охоплення програм, наголошує пресслужба..

Загальний обсяг кредитної підтримки агропромислового комплексу становив близько 9,9 млрд грн. Фінансування охопило понад 2 663 проєкти по всій Україні, зокрема й у прифронтових регіонах.

На покриття термінових сезонних потреб - закупівлю насіння, добрив та засобів захисту рослин - було спрямовано 539,3 млн грн у межах 466 кредитів. Це на 267% більше, ніж у 2024 році.

Крім того, у партнерських програмах видано 1066 кредитів на придбання сільськогосподарської техніки, що на 29% перевищує показники попереднього року.

Співпраця з Фондом часткового гарантування кредитів відкриває новий етап підтримки малих фермерів, забезпечуючи їм доступ до фінансових ресурсів для розвитку та масштабування бізнесу без додаткових витрат на страхування ризиків.

Зауважимо, війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.