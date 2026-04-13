Ощадбанк поддерживает фермеров: 50% кредита покрывает фонд гарантирования
Ощадбанк расширяет программу поддержки агропроизводителей, предлагая кредиты с 50%-ным покрытием от Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и нулевой комиссией за гарантию.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба финансового учреждения.
Новая поддержка агробизнеса в Украине
Ощадбанк расширяет программу финансирования агропроизводителей, предлагая кредиты с 50%-ным покрытием от Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и нулевой комиссией за гарантию.
Это позволяет фермерам привлекать финансирование с меньшими требованиями к залогу и без дополнительных затрат на гарантийное обеспечение.
Программа нацелена на агропроизводителей с земляным банком до 500 гектаров. Именно этот сегмент аграриев чаще всего сталкивается с ограниченным доступом к кредитным ресурсам из-за отсутствия ликвидного залога.
Ключевые параметры инструмента:
- комиссия за использование гарантии - 0,0%.
- обеспечение – 50% суммы кредита покрывается гарантией Фонда плюс поручительство.
- максимальная сумма кредита – 12,5 млн грн.
Ощадбанк предлагает гибкие условия финансирования в зависимости от стратегических потребностей хозяйства:
- пополнение оборотных средств (закупка семян, удобрений, топлива) – до 3 лет.
- инвестиционные потребности (покупка техники, модернизация) – до 7 лет.
- приобретение земельных участков – до 10 лет.
В 2025 году Ощадбанк существенно усилил поддержку аграрного сектора, нарастив объемы кредитования и расширив охват программ, отмечает пресс-служба.
Общий объем кредитной поддержки агропромышленного комплекса составил около 9,9 млрд. грн. Финансирование охватило более 2 663 проектов по всей Украине, в том числе и в прифронтовых регионах.
На покрытие срочных сезонных потребностей – закупку семян, удобрений и средств защиты растений – было направлено 539,3 млн грн в пределах 466 кредитов. Это на 267% больше, чем в 2024 году.
Кроме того, в партнерских программах выдано 1066 кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники, что на 29% больше показателей предыдущего года.
Сотрудничество с Фондом частичного гарантирования кредитов открывает новый этап поддержки малых фермеров, обеспечивая им доступ к финансовым ресурсам для развития и масштабирования бизнеса без дополнительных затрат на страхование рисков.
Отметим, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев : дорожают топливо, азотные удобрения и фрахт для экспорта. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.