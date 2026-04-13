Ощадбанк поддерживает фермеров: 50% кредита покрывает фонд гарантирования

Ощадбанк расширяет программу поддержки агропроизводителей, предлагая кредиты с 50%-ным покрытием от Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и нулевой комиссией за гарантию.

Новая поддержка агробизнеса в Украине

Это позволяет фермерам привлекать финансирование с меньшими требованиями к залогу и без дополнительных затрат на гарантийное обеспечение.

Программа нацелена на агропроизводителей с земляным банком до 500 гектаров. Именно этот сегмент аграриев чаще всего сталкивается с ограниченным доступом к кредитным ресурсам из-за отсутствия ликвидного залога.

Ключевые параметры инструмента:

комиссия за использование гарантии - 0,0%.

обеспечение – 50% суммы кредита покрывается гарантией Фонда плюс поручительство.

максимальная сумма кредита – 12,5 млн грн.

Ощадбанк предлагает гибкие условия финансирования в зависимости от стратегических потребностей хозяйства:

пополнение оборотных средств (закупка семян, удобрений, топлива) – до 3 лет.

инвестиционные потребности (покупка техники, модернизация) – до 7 лет.

приобретение земельных участков – до 10 лет.

В 2025 году Ощадбанк существенно усилил поддержку аграрного сектора, нарастив объемы кредитования и расширив охват программ, отмечает пресс-служба.

Общий объем кредитной поддержки агропромышленного комплекса составил около 9,9 млрд. грн. Финансирование охватило более 2 663 проектов по всей Украине, в том числе и в прифронтовых регионах.

На покрытие срочных сезонных потребностей – закупку семян, удобрений и средств защиты растений – было направлено 539,3 млн грн в пределах 466 кредитов. Это на 267% больше, чем в 2024 году.

Кроме того, в партнерских программах выдано 1066 кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники, что на 29% больше показателей предыдущего года.

Сотрудничество с Фондом частичного гарантирования кредитов открывает новый этап поддержки малых фермеров, обеспечивая им доступ к финансовым ресурсам для развития и масштабирования бизнеса без дополнительных затрат на страхование рисков.

Отметим, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев : дорожают топливо, азотные удобрения и фрахт для экспорта. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.