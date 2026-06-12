Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,93

--0,05

EUR

51,84

--0,06

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,20

51,95

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мировые перевозчики массово выбирают этанол вместо нефти: какие плюсы нового топлива

этанол
Логистические компании массово тестируют этанол вместо нефти. / Depositphotos

Мировая судоходная отрасль оказалась под значительным давлением из-за геополитической нестабильности. Военные действия на Ближнем Востоке и постоянная угроза закрытия стратегически важного Ормузского пролива заставляют крупнейших морских операторов искать замену традиционной нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

В центре внимания глобальных игроков, среди которых Maersk и горнодобывающий гигант Vale, оказался этанол .

Большие запасы и низкая стоимость делают этот экологический ресурс значительно более привлекательным, чем другие виды топлива с низким содержанием углерода, а его масштабное коммерческое использование на море прогнозируют уже на следующий год.

Постоянное колебание цен на нефть усиливает долгосрочные доводы в пользу диверсификации ресурсов. Этанол привлекает судовладельцев своей технологической гибкостью.

По словам Криса Чаттертона, советника по морским вопросам Глобального центра зеленого топлива, это топливо можно внедрять постепенно, смешивая его с метанолом в существующих резервуарах.

Первые успешные испытания гигантов рынка

Датская судоходная группа Maersk уже завершила свои первые два полноценных рейса на стопроцентном этаноле в первом квартале и начале июня 2026 года. До этого компания тестировала смеси из десяти и пятидесяти процентов этанола на судах, первоначально проектировавшихся под метанол или мазут.

Представители компании отмечают, что этанол имеет устоявшийся глобальный рынок и развитую инфраструктуру. Поскольку поставки экологически чистого метанола пока очень ограничены, этанол стал идеальным дополнением для расширения топливной линейки.

Аналогичные шаги предпринимают и другие игроки. Сингапурская X-Press Feeders успешно опробовала смесь топлива в порту Роттердама.

Энергетическая эффективность и финансовая выгода

Этанол демонстрирует высокую топливную эффективность, поскольку содержит примерно на 35% больше энергии на килограмм, чем метанол. Это позволяет судам тратить меньше топлива на аналогичных расстояниях. Хотя он все еще уступает традиционному мазуту, его главное преимущество заключается в цене.

На июнь стоимость этанола составляет около 700 долларов за тонну в США и чуть более 800 долларов в Азии. Для сравнения, обычный низкосерный мазут стоит в азиатском регионе более 750 долларов, а цена экологического метанола легко превышает отметку в 1000 долларов за тонну.

В ближайшие два года первые коммерческие станции заправки судов этанолом должны появиться в Сингапуре, Бразилии, а также в американском Персидском заливе.

Напомним, Европейский союз готовится к длительному энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Автор:
Татьяна Бессараб