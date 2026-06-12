Мировые перевозчики массово выбирают этанол вместо нефти: какие плюсы нового топлива

Мировая судоходная отрасль оказалась под значительным давлением из-за геополитической нестабильности. Военные действия на Ближнем Востоке и постоянная угроза закрытия стратегически важного Ормузского пролива заставляют крупнейших морских операторов искать замену традиционной нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

В центре внимания глобальных игроков, среди которых Maersk и горнодобывающий гигант Vale, оказался этанол .

Большие запасы и низкая стоимость делают этот экологический ресурс значительно более привлекательным, чем другие виды топлива с низким содержанием углерода, а его масштабное коммерческое использование на море прогнозируют уже на следующий год.

Постоянное колебание цен на нефть усиливает долгосрочные доводы в пользу диверсификации ресурсов. Этанол привлекает судовладельцев своей технологической гибкостью.

По словам Криса Чаттертона, советника по морским вопросам Глобального центра зеленого топлива, это топливо можно внедрять постепенно, смешивая его с метанолом в существующих резервуарах.

Первые успешные испытания гигантов рынка

Датская судоходная группа Maersk уже завершила свои первые два полноценных рейса на стопроцентном этаноле в первом квартале и начале июня 2026 года. До этого компания тестировала смеси из десяти и пятидесяти процентов этанола на судах, первоначально проектировавшихся под метанол или мазут.

Представители компании отмечают, что этанол имеет устоявшийся глобальный рынок и развитую инфраструктуру. Поскольку поставки экологически чистого метанола пока очень ограничены, этанол стал идеальным дополнением для расширения топливной линейки.

Аналогичные шаги предпринимают и другие игроки. Сингапурская X-Press Feeders успешно опробовала смесь топлива в порту Роттердама.

Энергетическая эффективность и финансовая выгода

Этанол демонстрирует высокую топливную эффективность, поскольку содержит примерно на 35% больше энергии на килограмм, чем метанол. Это позволяет судам тратить меньше топлива на аналогичных расстояниях. Хотя он все еще уступает традиционному мазуту, его главное преимущество заключается в цене.

На июнь стоимость этанола составляет около 700 долларов за тонну в США и чуть более 800 долларов в Азии. Для сравнения, обычный низкосерный мазут стоит в азиатском регионе более 750 долларов, а цена экологического метанола легко превышает отметку в 1000 долларов за тонну.

В ближайшие два года первые коммерческие станции заправки судов этанолом должны появиться в Сингапуре, Бразилии, а также в американском Персидском заливе.

Напомним, Европейский союз готовится к длительному энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.