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Украина обновила стратегический план развития энергетики и климата к 2030 году
Кабмин актуализировал Национальный план по энергетике и климату (НТЭК) на период до 2030 года. Документ был пересмотрен с учетом военных реалий, потребностей восстановления инфраструктуры, усиления энергобезопасности и будущего членства страны в Евросоюзе.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .
Зачем посмотрели документ?
Первую редакцию НТЭК приняли в июне 2024 года. Однако масштабные повреждения критической инфраструктуры, изменение демографической ситуации и ускорение переговорного процесса вступления в ЕС заставили власти пересмотреть предположение экономического развития.
Актуализация плана - одно из условий выполнения международных обязательств Украины в рамках программы финансирования Ukraine Facility от Евросоюза.
Также документ учитывает рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС. для разработки и моделирования сценариев привлекалась команда аналитического центра DiXi Group.
Пять измерений государственной политики
Обновленный НТЭК объединяет все стратегии в сфере энергетики и климата и определяет задачи по пяти ключевым направлениям:
- Декарбонизация (в частности развитие возобновляемой энергетики на пути к климатической нейтральности экономики к 2050 году).
- Энергоэффективность .
- Энергетическая безопасность .
- Внутренний энергетический рынок .
- Исследование, инновации и конкурентоспособность .
"Этот документ является одним из ключевых для реализации зеленой трансформации Украины. Его обновление позволяет синхронизировать украинскую политику с европейскими подходами, усилить энергетическую безопасность и создать предполагаемые условия для инвестиций в чистую энергетику и низкоуглеродное развитие", - прокомментировал замминистра экономики Александр Краснолуцкий.
Ожидается, что актуализированный план станет базой формирования конкретных инвестиционных проектов в сфере низкоуглеродного развития, что позволит привлекать международное финансирование для восстановления украинской энергосистемы.
Также Кабинет министров утвердил Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Документ определяет направления декарбонизации экономики и должен стать общей рамкой для действий государства, бизнеса и международных партнеров по пути к климатической нейтральности.