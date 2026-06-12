Украина обновила стратегический план развития энергетики и климата к 2030 году

Кабмин актуализировал Национальный план по энергетике и климату (НТЭК) на период до 2030 года. Документ был пересмотрен с учетом военных реалий, потребностей восстановления инфраструктуры, усиления энергобезопасности и будущего членства страны в Евросоюзе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Зачем посмотрели документ?

Первую редакцию НТЭК приняли в июне 2024 года. Однако масштабные повреждения критической инфраструктуры, изменение демографической ситуации и ускорение переговорного процесса вступления в ЕС заставили власти пересмотреть предположение экономического развития.

Актуализация плана - одно из условий выполнения международных обязательств Украины в рамках программы финансирования Ukraine Facility от Евросоюза.

Также документ учитывает рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС. для разработки и моделирования сценариев привлекалась команда аналитического центра DiXi Group.

Пять измерений государственной политики

Обновленный НТЭК объединяет все стратегии в сфере энергетики и климата и определяет задачи по пяти ключевым направлениям:

Декарбонизация (в частности развитие возобновляемой энергетики на пути к климатической нейтральности экономики к 2050 году). Энергоэффективность . Энергетическая безопасность . Внутренний энергетический рынок . Исследование, инновации и конкурентоспособность .

"Этот документ является одним из ключевых для реализации зеленой трансформации Украины. Его обновление позволяет синхронизировать украинскую политику с европейскими подходами, усилить энергетическую безопасность и создать предполагаемые условия для инвестиций в чистую энергетику и низкоуглеродное развитие", - прокомментировал замминистра экономики Александр Краснолуцкий.

Ожидается, что актуализированный план станет базой формирования конкретных инвестиционных проектов в сфере низкоуглеродного развития, что позволит привлекать международное финансирование для восстановления украинской энергосистемы.

Также Кабинет министров утвердил Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Документ определяет направления декарбонизации экономики и должен стать общей рамкой для действий государства, бизнеса и международных партнеров по пути к климатической нейтральности.