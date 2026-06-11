Кабмин запустил механизм международной торговли выбросами парниковых газов

Кабинет Министров Украины принял постановление, создающее правовую и институциональную основу для запуска механизма международной торговли сокращениями выбросов парниковых газов. Это решение соответствует статье 6 Парижского соглашения и открывает для страны выход на мировые углеродные рынки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Утвержденный документ также определяет четкий порядок работы и ведение Национального углеродного реестра. Эта цифровая платформа станет основным инструментом для официального учета и реализации интернациональных углеродных операций.

Ожидается, что интеграция в международные рынки поможет привлечь дополнительное климатическое финансирование и частные инвестиции для внедрения низкоуглеродных технологий, масштабной модернизации промышленности и реализации проектов зеленого обновления.

Новые партнерства и возможности для общин

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александра Краснолуцкого, создание этой нормативной базы позволит привлекать зарубежные средства и внедрять лучшие международные климатические практики.

Постановление Кабмина запускает практическую работу по нескольким направлениям:

Реализация существующих соглашений: документ дает юридическую основу выполнения уже подписанных международных договоров Украины в сфере климата, в частности с Японией и Швейцарией.

Доступ к финансированию: В перспективе украинские предприятия и территориальные общины получат прямой доступ к международным фондам для обновления инфраструктуры.

Приоритетные сферы: Средства будут привлекаться под проекты развития возобновляемой энергетики, модернизации систем теплоснабжения, запуска чистого экологического транспорта и улучшения управления отходами.

Разработка этого механизма явилась результатом длительной совместной работы профильного министерства, Украинского климатического офиса и Программы развития ООН в Украине. К созданию документа присоединились специалисты Национального центра учета выбросов парниковых газов, Команды поддержки реформ и Офиса зеленого перехода.

Парижское соглашение – это международный климатический договор, принятый в 2015 году. Украина ратифицировала его в 2016 году, обязавшись снижать объемы выбросов парниковых газов. Статья 6 настоящего Соглашения регулирует международное сотрудничество, позволяя странам совместно реализовывать проекты по декарбонизации и торговать квотами на сокращение выбросов наиболее экономически выгодным способом.

Напомним, ранее украинские компании получили возможность зарабатывать на сокращении выбросов в рамках программы ООН. Отечественный бизнес сможет привлекать прямые частные инвестиции через обновленный международный механизм торговли квотами на выбросы.