Цены на выбросы углерода в ЕС выросли до максимума с 2023 г. на фоне дефицита квот

Фьючерсы на углеродные квоты в Европейском Союзе выросли до самого высокого уровня с августа 2023 года, демонстрируя пятую неделю рост подряд на фоне сокращения предложения разрешений на выбросы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Цена эталонных разрешений на выбросы CO₂ поднялась на 1,6% — до 89,58 евро за тонну на бирже ICE Endex в Лондоне. Текущие объемы аукционов на этой неделе оказались ниже уровня вторичного рынка, что подтверждает ожидание дальнейшего уменьшения количества доступных квот в 2025 году.

По данным ICE, чистая длинная позиция инвестиционных фондов в углеродных контрактах приблизилась к самому высокому уровню с начала 2018 года. Оптимистические настроения инвесторов подкрепляются ожиданиями структурного дефицита квот в результате усиления климатической политики ЕС.

В частности, с этого года вступают в силу ключевые реформы системы торговли выбросами ЕС (ETS): отмена бесплатных квот для авиационного сектора и более жесткие требования к судоходству, что должно поддержать дополнительный спрос на разрешения.

"Рынки опционов демонстрируют твердую уверенность в более высоких ценах в начале 2026 года", - отметил старший углеродный брокер BRS Shipbrokers Грегори Идилл. По его словам, объемы аукционов в текущем году могут сократиться примерно на 20%, что будет способствовать дальнейшему сужению предложения.

Дополнительным фактором поддержания цен стали колебания на энергетическом рынке. Хотя базовые цены на газ в Европе демонстрируют недельное снижение, они остаются примерно на 5% выше минимумов в прошлом месяце, что может стимулировать переход к более углеродоемкой генерации и соответственно увеличение спроса на квоты CO₂.

Фьючерсы на разрешения на выбросы со снабжением в декабре 2026 года выросли на 1,1% — до €89,15 за тонну, продлив серию роста до четырех дней подряд.

Следующей ключевой целью для рынка психологический уровень €90 за тонну, отметила менеджер по вопросам углеродных выбросов в ЕС консалтинговой компании Veyt Ингвильд Зорхус.

Напомним, 1 января на территории Европейского союза начал действовать трансграничный механизм корректировки углеродных выбросов на границе, вводящий плату за углеродный след импортируемых товаров под названием СВАМ.