ЕС достиг предварительного соглашения по сокращению выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году

Европейский Союз достиг соглашения по сокращению выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнями 1990 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Предварительное соглашение

Представители Европейской комиссии, парламента блока и государств-членов в Совете ЕС достигли предварительного соглашения по окончательному виду закона о климате на встрече в Брюсселе рано утром в среду, сообщила председательствующая в группе стран Дания.

Министр климата Дании Ларс Аагард заявил, что благодаря этому соглашению Европа объединилась вокруг четкого направления климатической политики, которая "основывается на науке и защищает нашу безопасность и конкурентоспособность".

Он подчеркнул, что новая цель "удовлетворяет необходимость действий в сфере климата, одновременно защищая нашу конкурентоспособность и безопасность".

Соглашение обеспечивает непрерывность климатической политики, поскольку у ЕС уже есть обязательные цели: сокращение выбросов на 55% к 2030 году и нулевые выбросы к 2050 году.

Сокращение внутренних выбросов на 85%

Ключевым элементом достигнутого соглашения является разрешение ЕС международным углеродным кредитам учитывать большую долю сокращения выбросов. Лимит был повышен до 5 процентных пунктов сокращения по сравнению с 3 пунктами, которые предлагала Комиссия первоначально.

Это означает, что фактической целью 27 стран блока будет сокращение внутренних выбросов на 85%. Это решение было принято на фоне раскола, возникшего в консенсусе по поводу климатической политики, где теперь приоритетом становится снижение затрат на энергоносители и торговый протекционизм.

До этого страны Европейского Союза значительно смягчили ключевые положения плана по сокращению выбросов парниковых газов до 2040 года. После продолжительных переговоров, инициированных, в частности, Италией и Румынией, блок пошел на уступки, позволяющие отложить запуск противоречивой системы ценообразования на углерод и использовать международные углеродные кредиты для выполнения части целей.

Напомним, в Украине был разработан Национальный план по энергетике и климату до 2030 года. Он обеспечит прозрачность и контроль прогресса в достижении климатических целей, в частности, уже выполнено более 75% плана по сокращению выбросов.