Кабмин одобрил законопроект об адаптации энергетики Украины к стандартам ЕС

Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации законодательства Европейского Союза в сфере возобновляемых источников энергии".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Документ разработан Министерством энергетики по выполнению плана для Ukraine Facility и обязательств Украины как стороны договора об учреждении энергетического сообщества.

"Членство Украины в Европейском Союзе остается неизменным приоритетом для Правительства. Принятие этого проекта Закона станет важным шагом для имплементации законодательства Европейского Союза в рамках главы 15 "Энергетика" переговорных разделов о вступлении Украины в ЕС, а также Плана для Ukraine Facility", - заявил исполняющий обязанность.

Что предполагает законопроект

Документ имплементирует положения законодательства ЕС в сфере возобновляемых источников энергии (ВСЭ) и предусматривает следующее.

Гармонизацию терминологии - приведение национальной терминологии в сфере ВИЭ в соответствие с терминологией ЕС.

Обновление системы учета – внедрение новых особенностей расчета доли энергии по ВИЭ и формирование национального целевого показателя.

Создание энергетических сообществ – законодательное закрепление сообществ возобновляемой энергии и особенностей их функционирования.

Упрощение разрешительных процедур – внедрение основных принципов разрешительных процедур для проектов ВИЭ в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

Международное сотрудничество – механизм проведения статистических трансферов с государствами-членами ЕС, реализации совместных проектов и схем поддержки ВИЭ.

Специальные зоны развития – особенности формирования специальных зон для развития возобновляемой энергетики, установок хранения энергии и сетевой инфраструктуры.

Экологические стандарты – уточнение критериев постоянства и сокращение выбросов парниковых газов для биотоплив, биожидкостей и топлив из биомассы.

Принятие законопроекта позволит Украине выполнить обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС и привести национальное законодательство в сфере возобновляемой энергетики в соответствие с европейскими стандартами. Это создаст правовую основу для развития зеленой энергетики и привлечения инвестиций в отрасль.

Добавим, что ЕС начал производить более половины электроэнергии из возобновляемых источников. Солнечная энергия вышла на первое место.