Кабмін схвалив законопроєкт про адаптацію енергетики України до стандартів ЄС

Документ імплементує положення законодавства ЄС у сфері ВДЕ
Документ імплементує положення законодавства ЄС у сфері ВДЕ / Depositphotos

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Документ розроблений Міністерством енергетики на виконання плану для Ukraine Facility та зобов'язань України як сторони договору про заснування енергетичного співтовариства.

"Членство України у Європейському Союзі залишається незмінним пріоритетом для Уряду. Прийняття цього проєкту Закону стане важливим кроком для імплементації законодавства Європейського Союзу в рамках глави 15 «Енергетика» переговорних розділів про вступ України до ЄС, а також Плану для Ukraine Facility", – заявив виконувач обов'язків Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Що передбачає законопроєкт

Документ імплементує положення законодавства ЄС у сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та передбачає наступне.

Гармонізацію термінології — приведення національної термінології у сфері ВДЕ у відповідність до термінології ЄС.

Оновлення системи обліку — впровадження нових особливостей розрахунку частки енергії з ВДЕ та формування національного цільового показника.

Створення енергетичних спільнот — законодавче закріплення спільнот відновлюваної енергії та особливостей їх функціонування.

Спрощення дозвільних процедур — впровадження основних принципів дозвільних процедур для проєктів ВДЕ відповідно до вимог законодавства ЄС.

Міжнародну співпрацю — механізм проведення статистичних трансферів з державами-членами ЄС, реалізації спільних проєктів та схем підтримки ВДЕ.

Спеціальні зони розвитку — особливості формування спеціальних зон для розвитку відновлюваної енергетики, установок зберігання енергії та мережевої інфраструктури.

Екологічні стандарти — уточнення критеріїв сталості та скорочення викидів парникових газів для біопалив, біорідин та палив з біомаси.

Прийняття законопроєкту дозволить Україні виконати зобов'язання у рамках підготовки до вступу в ЄС та привести національне законодавство у сфері відновлюваної енергетики у відповідність до європейських стандартів. Це створить правову основу для розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій у галузь.

Додамо, що ЄС почав вироблять понад половину електроенергії з відновлюваних джерел. Сонячна енергія вийшла на перше місце.

Автор:
Тетяна Гойденко