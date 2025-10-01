ЄС виробляє понад половину електроенергії з відновлюваних джерел: сонячна енергія вперше на першому місці

У другому кварталі 2025 року 54% чистої електроенергії, виробленої в Європейському Союзі, надійшло з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Євростат.

Це зростання порівняно з 52,7% у другому кварталі 2024 року, переважно завдяки збільшенню виробництва сонячної енергії, яка за три місяці 2025 року виробила 122 317 гігават-годин (ГВт/год), що становить 19,9% від загального обсягу електроенергії.

Особливо визначальним став червень 2025 року, коли сонячна енергія вперше в історії стала головним джерелом електроенергії в ЄС (22%), випередивши атомну (21,6%), вітрову (15,8%), гідроенергетику (14,1%) та природний газ (13,8%).

Серед країн ЄС лідером за часткою ВДЕ у другому кварталі 2025 року стала Данія – 94,7%, далі йдуть Латвія – 93,4%, Австрія – 91,8%, Хорватія – 89,5% та Португалія – 85,6%. Найнижчі показники зареєстровані у Словаччині – 19,9%, Мальті – 21,2% та Чехії – 22,1%.

У 15 країнах ЄС частка ВДЕ у чистому виробництві електроенергії зросла за рік. Найбільше зростання було зафіксовано у Люксембурзі (+13,5 п.п.) та Бельгії (+9,1 п.п.), що здебільшого пов’язано з збільшенням виробництва сонячної енергії.

За структурою, найбільша частка електроенергії з ВДЕ припадала на сонячну (36,8%), вітрову (29,5%) та гідроенергетику (26%), далі йдуть горючі відновлювані види палива (7,3%) та геотермальна енергія (0,4%).

Експерти відзначають, що зростання частки відновлюваної енергії в ЄС прискорює відмову від викопного палива та наближає регіон до енергетичної незалежності та кліматичних цілей.

У квітні 2025 року частка сонячної енергії у світовому виробництві електроенергії вперше досягла позначки у 10%.

Додамо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав великі технологічні компанії перейти на повне забезпечення своїх дата-центрів відновлюваною енергією до 2030 року.