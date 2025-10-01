Запланована подія 2

ЕС производит более половины электроэнергии из возобновляемых источников: солнечная энергия впервые на первом месте

электроэнергия
Особо определяющим стал июнь/Евростат

Во втором квартале 2025 года 54% чистой электроэнергии, производимой в Европейском Союзе, поступило из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Евростат.

Этот рост по сравнению с 52,7% во втором квартале 2024 года, преимущественно благодаря увеличению производства солнечной энергии, которая за три месяца 2025 года произвела 122 317 гигаватт-часов (ГВт/ч), что составляет 19,9% от общего объема электроэнергии.

Фото 2 — ЕС производит более половины электроэнергии из возобновляемых источников: солнечная энергия впервые на первом месте

Особо определяющим стал июнь 2025 года, когда солнечная энергия впервые в истории стала главным источником электроэнергии в ЕС (22%), опередив атомную (21,6%), ветровую (15,8%), гидроэнергетику (14,1%) и природный газ (13,8%).

Среди стран ЕС лидером по доле ВИЭ во втором квартале 2025 года стала Дания – 94,7%, далее следуют Латвия – 93,4%, Австрия – 91,8%, Хорватия – 89,5% и Португалия – 85,6%. Самые низкие показатели зарегистрированы в Словакии – 19,9%, Мальте – 21,2% и Чехии – 22,1%.

В 15 странах ЕС доля ВИЭ в чистом производстве электроэнергии выросла за год. Наибольший рост был зафиксирован в Люксембурге (13,5 п.п.) и Бельгии (9,1 п.п.), что в основном связано с увеличением производства солнечной энергии.

По структуре наибольшая доля электроэнергии из ВИЭ приходилась на солнечную (36,8%), ветровую (29,5%) и гидроэнергетику (26%), далее следуют горючие возобновляемые виды топлива (7,3%) и геотермальная энергия (0,4%).

Эксперты отмечают, что рост доли возобновляемой энергии в ЕС ускоряет отказ от ископаемого топлива и приближает регион к энергетической независимости и климатическим целям.

В апреле 2025 года доля солнечной энергии в мировом производстве электроэнергии впервые достигла отметки в 10%.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал крупные технологические компании перейти на полное обеспечение своих дата-центров возобновляемой энергией к 2030 году.

Автор:
Татьяна Гойденко