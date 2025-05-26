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Доля солнечной энергетики в мире впервые достигла 10%

солнечная энергетика
Доля солнечной энергетики в мире впервые достигла 10% / Freepik

В апреле 2025 года доля солнечной энергии в мировом производстве электроэнергии впервые достигла отметки в 10%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитического центра Ember Energy.

Это исторический показатель, свидетельствующий о стремительном росте роли возобновляемых источников энергии в глобальной энергетической системе.

Еще три года назад, в апреле 2022 года, доля солнечной энергетики составила всего 5,4%. С тех пор она почти удвоилась, демонстрируя самый быстрый рост всех источников электроэнергии.

Фото 2 — Доля солнечной энергетики в мире впервые достигла 10%

По объемам производства солнечная энергия заняла четвертое место в мире, уступив лишь угли, природный газ и гидроэнергетику. Таким образом, она уже обогнала как ветровую, так и атомную энергетику.

Аналитики отмечают, что рост солнечной генерации является результатом как технологического прогресса, так и политики перехода на чистые источники энергии, активно внедряемые правительствами многих стран. В то же время ожидается, что эта тенденция будет только усиливаться в ближайшие годы, поскольку глобальная энергосистема все больше ориентируется на декарбонизацию.

С тех пор как в 1982 году вблизи города Луго в Калифорнии была запущена первая промышленная СЭС мощностью 1 МВт прошло уже более 40 лет. За это время технологии значительно развились, а солнечная энергетика фактически перестала быть "альтернативной". Сейчас это одна из самых динамичных отраслей в мире.

Тренд "зеленого" перехода и движения к климатической нейтральности стимулирует правительства многих стран и энергокомпании к строительству новых мощностей на фоне этого мировые компании, воплощающие амбициозные проекты, становящиеся визитками своих регионов.

Автор:
Татьяна Гойденко