Частка сонячної енергетики у світі вперше досягла 10%

У квітні 2025 року частка сонячної енергії у світовому виробництві електроенергії вперше досягла позначки у 10%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітичного центру Ember Energy.

Це історичний показник, який свідчить про стрімке зростання ролі відновлюваних джерел енергії у глобальній енергетичній системі.

Ще три роки тому, у квітні 2022 року, частка сонячної енергетики становила лише 5,4%. Відтоді вона майже подвоїлась, демонструючи найшвидше зростання серед усіх джерел електроенергії.

За обсягами виробництва сонячна енергія посіла четверте місце у світі, поступившись лише вугіллю, природному газу та гідроенергетиці. Таким чином, вона вже випередила як вітрову, так і атомну енергетику.

Аналітики зазначають, що зростання сонячної генерації є результатом як технологічного прогресу, так і політики переходу на чисті джерела енергії, яку активно впроваджують уряди багатьох країн. Водночас очікується, що ця тенденція лише посилюватиметься найближчими роками, оскільки глобальна енергосистема дедалі більше орієнтується на декарбонізацію.

З того часу як в 1982 році поблизу містечка Луго в Каліфорнії була запущена перша промислова СЕС потужністю 1 МВт пройшло вже більш як 40 років. За цей час технології значно розвинулись, а сонячна енергетика фактично перестала бути "альтернативною". Зараз це одна з найбільш динамічних галузей у світі.

Тренд "зеленого" переходу та руху до кліматичної нейтральності стимулює уряди багатьох країн та енергокомпанії до будівництва нових потужностей на фоні цього світові компанії втілюють амбітні проєкти, що стають візитівками своїх регіонів.